Agnieszka Kotońska w żałobie. Poruszający wpis: "Jego miłość będzie mi towarzyszyć już zawsze"

Agnieszka Kotońska od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji TTV. Widzowie pokochali ją dzięki programowi „Gogglebox. Przed telewizorem”, w którym razem z mężem Arturem i synem Dajanem komentuje telewizyjną rzeczywistość z humorem, dystansem i dużą dawką rodzinnego ciepła. Jej popularność wzrosła jeszcze bardziej po udziale w drugiej edycji „Królowej Przetrwania”, gdzie pokazała się jako osoba silna, waleczna i bardzo emocjonalna.

Agnieszka Kotońska przekazała smutne wieści

W mediach społecznościowych Kotońska zazwyczaj zaraża optymizmem. Chętnie dzieli się codziennością, żartami i rodzinnymi momentami, budując bliską relację z fanami. Tym razem jednak jej profil wypełniły zupełnie inne emocje. Celebrytka poinformowała o bolesnej stracie, która dotknęła jej rodzinę. 19 grudnia zmarł jej teść. Ta wiadomość wstrząsnęła nie tylko Agnieszką Kotońską i jej najbliższymi, ale również poruszyła internautów, którzy natychmiast ruszyli z wyrazami wsparcia. Influencerka opublikowała poruszający wpis, w którym pożegnała zmarłego mężczyznę niezwykle osobistymi słowami.

Dziś odszedł mój ukochany teściu. W sercu pustka, w głowie cisza, w duszy ogromny smutek. Zostawił po sobie dobro, którego nie da się zmierzyć słowami - dobro, które zostaje na zawsze. Będę o nim pamiętać w każdym wspomnieniu, w każdej myśli i w każdej modlitwie. Jego miłość będzie mi towarzyszyć już zawsze. Spoczywaj w pokoju, tato. Do zobaczenia

– napisała. Pod wpisem niemal natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Fani i znajomi z branży przesyłali kondolencje, słowa otuchy i wsparcia, podkreślając, jak ważne są takie chwile prawdy w świecie mediów społecznościowych. Równiez Artur Kotoński nie bał się słów pełnych miłości. Po śmierci taty opublikował niesamowite porzegnianie:

Dziś odszedł mój Tata. Człowiek, którego kochałem nad życie. Mój wzór. Moja siła. Moje oparcie. To On nauczył mnie, co w życiu jest naprawdę ważne. To dzięki Niemu wiem, jak być dobrym człowiekiem, jak kochać, szanować i nie tracić siebie. Jego wartości zostaną ze mną na zawsze — w każdym wyborze, w każdym kroku, w każdej decyzji. Boli tak bardzo, że brakuje słów. Ale wiem, że Jego miłość nigdy nie odejdzie. Będzie żyć we mnie.

Ten wpis pokazał inną, bardzo ludzką twarz małżeństwa Kotońskich. Za telewizyjną radością i dystansem kryje się bowiem codzienne życie – z miłością, bliskością, ale też z bólem po stracie bliskich.