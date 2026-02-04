Joanna Horodyńska pożegnała się z pracą w Polsat Cafe

Fani w szoku! Gwiazda Polsat Cafe, Joanna Horodyńska, ogłosiła koniec swojego udziału w programie "Shopping Queens" i to dosłownie godziny przed czwartkową konferencją ramówkową Polsatu.

Joanna Horodyńska na swoim Instagramie ogłosiła, że nie poprowadzi już formatu modowego i znika z "Shopping Queens" po 11 latach. Z jej posta nie wynika jasno, czy to jej decyzja, czy stacji, ale od razu modelka zapowiada, że teraz zaangażuje się w kolejne projekty, które wkrótce przedstawi swoim fanom.

"Drodzy! Początek roku to często nowe rozdanie i koniec pewnych etapów. Jestem pewna, że doskonale wiecie, o czym piszę… To nie będzie łatwe, ale… Kochani, przez ponad dekadę współtworzyłam jeden z moich ulubionych projektów telewizyjnych „Shopping Queens” w Polsat Cafe. Każdy dzień na planie był zaskakujący. Moda, trendy i wreszcie droga, jaką pokonywały uczestniczki uczestnicząc w show, żeby odnaleźć swój styl sprawiały, że był to wyjątkowy format.Co więcej, prowadząc „Shopping Queens”, mogłam być naprawdę sobą, a to rzadkość w dzisiejszym świecie.Przyszedł jednak czas na zrobienie miejsca na nowe projekty. Tym samym dziś żegnam się z programem. Dziękuję wszystkim, z którymi przez lata budowałam ten format. Dziękuję Joli Borowiec, która zaprosiła mnie do tego projektu. Dziękuję wydawcom, producentom, operatorom, dźwiękowcom, oświetleniowcom, współprowadzącym, a przede wszystkim drodzy widzowie.To dzięki Wam przez ponad 11 lat „Shopping Queens” oglądało się wspaniale! Dziękuję!Do zobaczenia tu i za chwilę w kolejnych, mam nadzieję, super projektach.Wasza Jo!"

- napisała Joanna Horodyńska w swoim pożegnalnym oświadczeniu.

Joanna Horodyńska odeszła przed Julię von Stein?

Fani w komentarzach gdybają na temat przyczyn tego rozstania z formatem i upatrują ich między innymi w ostatnich zmianach w programie. Jury przeszło odświeżenie i zasiadali w nim ostatnio, obok Joanny Horodyńskiej, Tomasz Jacyków, stylistka Jolanta Czaja i, nie wiedzieć w sumie czemu, Julia von Stein, znana z bycia córką pogrzebowego magnata, udziału w "Królowych życia" i potężnej ingerencji w swoją twarz.

Fani programu mocno zareagowali na tę ostatnią na swoich ekranach, zwłaszcza że ta zaczęła wygłaszać w programie o stylizacjach bardzo osobiste przytyki do uczestników, ich urody, wieku, płci i tym podobnych. Do tego jej wygląd po ostatnim liftingu też nie wszystkim odpowiada...

Na zdjęciach, które przy ogłoszeniu wrzuciła Joanna Horodyńska, są pozostali jurorzy, ale Julii von Stein brak. Czyżby nie mogły wytrzymać ze sobą?

