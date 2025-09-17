Julia von Stein przeszła lifting! Internauci ledwo ją poznali

Julia von Stein od początku swojej obecności w telewizji przyciągała uwagę nietuzinkowym charakterem, odwagą i szczerością. Teraz postanowiła pójść o krok dalej i zdecydowała się na operację plastyczną, która, jak sama przyznała - miała być przełomowym momentem w jej życiu. Lifting twarzy miał nie tylko poprawić wygląd, ale też dodać jej pewności siebie i sprawić, że poczuje się bardziej komfortowo we własnej skórze.

Cały proces Julia relacjonowała krok po kroku. Od przygotowań, przez rekonwalescencję, aż po finalne rezultaty - wszystko mogli obserwować jej fani w mediach społecznościowych. Dzięki temu metamorfoza nie była dla nikogo niespodzianką, jednak moment, w którym Julia po raz pierwszy pokazała swoją odmienioną twarz, wywołał burzę.

Fani nie poznają Julii von Stein

Nagranie Julii opublikowane w sieci szybko obiegło internet. Pod postem pojawiły się setki reakcji. Większość z nich była bardzo emocjonalna. Część internautów nie potrafiła ukryć swojego zaskoczenia:

"Julka, co Ty zrobiłaś?", "Nie poznaję Cię, wyglądałaś świetnie bez tych poprawek" - można było przeczytać w sieci.

Wielu komentujących żałowało, że młoda celebrytka zdecydowała się na tak poważną ingerencję. Pojawiły się głosy, że Julia straciła naturalny urok i urodę, którą fani cenili od lat. Nie zabrakło jednak także pozytywnych opinii. Część obserwatorów doceniła odwagę Julii i podziwia jej decyzję:

Piękna jesteś Julia! Wszystkie rysy twarzy, które teraz masz, są idealne - mogliśmy przeczytać w sieci.

Ta mieszanka reakcji pokazuje, jak silne emocje budzi temat operacji plastycznych, zwłaszcza w świecie show-biznesu.

