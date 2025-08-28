Tomasz Jacyków nabija się z Julii von Stein! Radzi, by wydłużyła sobie nogi. "Wygląda jak manekin"

Julia von Stein budzi ogromne emocje w mediach społecznościowych, a ostatnio za sprawą liftingu twarzy, o który pokusiła się 29-letnia celebrytka, jest o niej jeszcze głośniej niż zwykle. Teraz oliwy do ognia dolewa Tomasz Jacyków, który zasiada w jury programu "Shopping Queens. Królowe zakupów". Już wcześniej zdarzało mu się złośliwie komentować poczynania koleżanki, mówiąc na przykład w kontekście jej przybycia do jury show, że Julia von Sten to osoba "bez stażu i bez doświadczenia". Potem stwierdził, że celebrytka "jest takim głosem ulicy". W wywiadzie dla "Świata Gwiazd" pojechał jeszcze mocniej.

- Gdyby nie ten program, myślę sobie, że nie byłoby szans, żebyśmy się poznali, no bo po co? To jest fantastyczna dziewczyna, która jest triumfem chirurgii plastycznej nad zdrowym rozsądkiem, która robi z tego zagadnienie, której papa handluje trumnami, no dlaczego mielibyśmy się znać? - powiedział Tomasz Jacyków podczas rozmowy.

Pod płaszczykiem bycia miłym, bo przecież "fantastyczna dziewczyna", projektant nie odpuścił kolejnych uszczypliwych komentarzy. To, co powiedział później o Julii von Stein, już odbija się szerokim echem w mediach. Szczegóły poniżej.

Tomasz Jacyków "chwali" Julię von Stein? "Wygląda niesamowite" vs. "Wszystko ma zrobione"

Dalej Tomasz Jacyków został zapytany o zabiegi medycyny estetycznej. Jak się okazuje, celebryta popiera inwestowanie w swój wygląd, sam niejednokrotnie "zafundował" sobie botoks czy mezoterapię, ale jest coś, czego nie akceptuje.

- Uważam, że jest fantastyczna, super. Medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna: wszystko jest dla ludzi. A "najsuprzejsza" jest taka, której nie widać. Są tacy, którzy tak robią, że nie widać, wyglądają świeżo, doskonale, świetnie. Dopóki jest to sprawa osobista, tak jak higiena osobista, to jest super, natomiast w momencie, kiedy wchodzi to w te rejony, które już widać, to rzecz gustu - stwierdził Tomasz Jacyków.

A jak ocenia lifting twarzy Julii von Stein? Projektant powiedział, że zabiegi u celebrytki to ewidentnie "zamierzone działanie". Potem znów przeplatał "życzliwość" ze złośliwością. - Ona wygląda niesamowicie. Wygląda jak manekin, no wszystko ma zrobione i chwali się tym. Jako Mister Diabolo namawiam ją, żeby sobie nogi wydłużyła - podsumował.

