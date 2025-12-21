Córka Michała Urbaniaka zabrała głos po jego śmierci. Kim są dzieci legendarnego jazzmana? Te słowa wyciskają łzy

Wzruszający wpis córki Michała Urbaniaka

Michał Urbaniak zmarł w wieku 82 lat. O jego odejściu poinformowała żona, Dorota Urbaniak, publikując w mediach społecznościowych pożegnanie, które szybko obiegło całą Polskę. W nocy z 20 na 21 grudnia głos zabrała także córka artysty – Mika Urbaniak.

Wokalistka opublikowała na Instagramie archiwalne zdjęcie z ojcem oraz krótkie, niezwykle osobiste słowa:

Tatuś, kochamy cię. Śpij z aniołami.

Ten prosty wpis wywołał lawinę komentarzy. Fani i przyjaciele przesyłali Mice słowa wsparcia, podkreślając, jak wielką stratą jest odejście jej ojca – nie tylko dla jazzu, ale i dla jego rodziny.

Michał Urbaniak był ojcem dwóch córek

Michał Urbaniak przez blisko 20 lat był związany z Urszulą Dudziak. To właśnie z tego małżeństwa pochodziły jego dwie córki: Katarzyna i Mika. Choć dorastały w cieniu wielkich nazwisk i międzynarodowej kariery rodziców, każda z nich wybrała własną drogę.

Artysta wielokrotnie podkreślał, że ojcostwo było dla niego ważnym doświadczeniem, nawet jeśli życie rodzinne bywało skomplikowane. Po rozwodzie z Urszulą Dudziak relacje rodzinne układały się różnie, ale więź z córkami pozostała istotną częścią jego życia.

Mika Urbaniak miała trudną przeszłość

Mika Urbaniak poszła śladami rodziców i związała swoje życie z muzyką. Jest uznaną wokalistką, kompozytorką i autorką tekstów. W swojej twórczości często sięga po osobiste doświadczenia, nie unikając trudnych tematów. Przez lata otwarcie mówiła o zmaganiach z uzależnieniami i problemami psychicznymi, podkreślając, jak ważna była dla niej droga do zdrowia i samoakceptacji.

Czym zajmuje się Katarzyna Urbaniak?

Starsza córka Michała Urbaniaka, Katarzyna, ostatecznie wybrała inną ścieżkę niż muzyka. Od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie zajmuje się rozwojem osobistym i pracą z kobietami. Jest założycielką akademii, w której uczy budowania pewności siebie, siły i sprawczości.

Katarzyna Urbaniak w 2023 roku wydała książkę "Wyzwolona. Przewodnik po kobiecej mocy", w której porusza temat kobiecej siły, sprawczości i emancypacji. Publikacja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno w Polsce, jak i za granicą, przynosząc jej uznanie jako niezależnej twórczyni i mentorki. Choć Katarzyna Urbaniak nie funkcjonuje w medialnym obiegu tak intensywnie jak jej rodzice, jej życiowa droga budzi zainteresowanie.

Już jako dziecko Katarzyna Urbaniak zdradzała silną potrzebę niezależności i działania. W zapiskach z lat 90. pisała, że marzy o stworzeniu miejsca, w którym dziewczynki mogłyby uczyć się, jak stawiać granice i bronić się przed przemocą. To wczesne marzenie, choć odważne i niekonwencjonalne, zapowiadało kierunek, w jakim później potoczyło się jej życie - konsekwentne budowanie przestrzeni dla kobiecej siły i świadomości.

Śmierć Michała Urbaniaka to ogromna strata dla świata muzyki, ale jego historia nie kończy się wraz z ostatnim dźwiękiem. Trwa w pamięci fanów, w nagraniach, do których wciąż się wraca, i w jego córkach – dwóch różnych, silnych kobietach.

