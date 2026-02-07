Rzadkie kadry z życia aktorki. Wiktoria Gorodecka pokazała rodzinę. Takich zdjęć wcześniej nie było!

Wiktoria Gorodecka pokazała rodzinne kadry z partnerem Pawłem Szafrańskim i córkami - Ritą i Niną.

Aktorka przez lata konsekwentnie chroniła swoją prywatność, unikając medialnej ekspozycji bliskich.

Opublikowane zdjęcia pokazują jej życie poza kamerami – spokojne, rodzinne i bardzo osobiste.

Wiktoria Gorodecka po "Tańcu z Gwiazdami"

Udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" sprawił, że nazwisko Wiktorii Gorodeckiej dzięki Polsatowi znalazło się w centrum medialnego zainteresowania. Kamery, wywiady i intensywny czas rywalizacji odsłaniały ją głównie jako aktorkę i uczestniczkę show. Tym większym zaskoczeniem dla fanów okazały się najnowsze zdjęcia, na których Gorodecka pojawia się w zupełnie innym wydaniu – bez scenicznego blichtru, za to w otoczeniu najbliższych.

Wiktoria Gorodecka i Paweł Szafrański od lat tworzą zgrany duet, choć ich związek rozwijał się z dala od medialnego szumu. Do czasu udziału w show aktorka konsekwentnie chroniła swoją prywatność, rzadko opowiadając o relacji czy codziennym życiu rodzinnym. Dopiero w programie zdecydowała się uchylić drzwi do świata, który do tej pory należał wyłącznie do nich.

Wydaje mi się, że to jest właśnie idealne połączenie, bo zawsze wśród aktorów ta mądrość polega na tym, że w świecie aktorskim, w tym budowaniu postaci i bycia w procesie tworzenia jest wymagającym też czasem, ale też czasem poza rzeczywistością i codziennością. Dobrze jest tak przyjść do domu i porozmawiać z kimś, kto ma zupełnie inny pogląd na świat, a jednocześnie też jest bardzo wrażliwym człowiekiem

- opowiadała kilka miesięcy temu w programie "Halo, tu Polsat", gdzie gościła z całą rodziną.

Rita i Nina - oczka w głowie mamy

Na opublikowanych kadrach szczególną uwagę zwracają córki pary – Rita i Nina. To właśnie one zdają się być centrum rodzinnego świata aktorki. Zdjęcia pokazują ciepło, bliskość i zwyczajność, której na próżno szukać na czerwonych dywanach. Wiktoria Gorodecka nie epatuje prywatnymi wyznaniami, jej gest mówi więcej niż niejeden wywiad. Pokazując rodzinne kadry, daje do zrozumienia, że intensywny czas zawodowy ma swoje bezpieczne zaplecze. To właśnie tam, poza kamerami i parkietem, znajduje równowagę i spokój.

Dla Wiktorii Gorodeckiej ostatnie miesiące były pełne wyzwań i emocji. Teraz jednak wyraźnie widać, że po okresie medialnego zainteresowania przyszedł moment na podkreślenie tego, co najważniejsze. Rzadkie zdjęcia z rodziną nie są próbą budowania wizerunku, lecz spokojnym sygnałem: poza światłem reflektorów toczy się życie, które nie potrzebuje oklasków.

