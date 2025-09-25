"Taniec z Gwiazdami". Zostawiła konkurencję w tyle. Dlaczego gwiazda zmieniła nazwisko?

Kim jest Wiktoria Gorodecka? Wiadomo, że gra główną rolę Julii Wigier w serialu "Profilerka" już 2 sezon. Właśnie na jaw wyszło, że aktorka jest także utalentowaną, perfekcyjną w każdym calu tancerką, i zdołała oszołomić już nie tylko publiczność, ale i jury "Tańca z Gwiazdami". Gwiazda wygrała już 2. odcinek show Polsatu!

Do Polski przyjechała jako 18-latka

Wiktoria Gorodecka urodziła się i wychowała na Litwie, w Poniewieżu, jest córką Rosjanki i Litwina.

Bywam na Litwie co pół roku na święta, jeżdżę z dziećmi na wakacje, ale na pewno będę chciała tam kiedyś wrócić. Widzę po mojej mamie, że w pewnym wieku przychodzi taka potrzeba wewnętrznego bezpieczeństwa, że chcesz wrócić tam, skąd pochodzisz.

Najpierw szkoła, potem scena

Piękna Litwinka do Polski przyjechała dopiero po maturze. I nie od razu została gwiazdą. Wiktoria Gorodecka najpierw skończyła Szkołę Aktorską Jana i Haliny Machulskich oraz Akademię Teatralną w Warszawie. Znamy ją nie tylko z "Profilerki", ale i z innych seriali: "Pułapka", "Na Wspólnej", "Skazana". Aktorka pojawiła się także w filmach: "Mała Moskwa", "Niebezpieczni dżentelmeni"i "Biała odwaga". Na co dzień pracuje w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Moja mama mieszkała w Warszawie, kilka lat wcześniej wyjechała z Litwy do Polski w celach zarobkowych. Decyzję o tym, że też tu zamieszkam, podjęłam po tym, jak zdałam maturę na Litwie. (...) Przyjechałam do mamy na wakacje i spontanicznie zdecydowałam, że tu zostaję

- wyznała Gorodecka w PAP Life.

Dlaczego gwiazda zmieniła nazwisko?

Okazuje się, że W tym samym wywiadzie aktorka zdradziła, dlaczego występowała jako Wiktoria Gorodeckaja, a teraz jest to już pani Gorodecka.

Chciałam ułatwić życie wszystkim, dlatego że z moim nazwiskiem jest tak, że trudno je odmienić. I często spotykałam ludzi, którzy mówili, że kojarzę panią, ale ma pani takie trudne nazwisko, że jak tylko zaczynają je czytać, to już się poddają w połowie, więc pomyślałam sobie, że trzeba to uprościć

- wyznała Gorodecka w Fakcie.

