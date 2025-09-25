"Taniec z Gwiazdami". Zostawiła konkurencję w tyle. Dlaczego gwiazda zmieniła nazwisko?

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-09-25 11:32

Na parkiet "Tańca z Gwiazdami" wkroczyła lekko, zwiewnie i z przytupem. Nikt nie spodziewał się, że bohaterka znanego serialu zmiecie konkurencję już pierwszym tańcu! Wiktoria Gorodecka w serialu "Profilerka" już drugi sezon gra główną rolę Julii Wiger. Co wiemy o tajemniczej blondynce? Dlaczego zmieniła nazwisko?

Kim jest Wiktoria Gorodecka? Wiadomo, że gra główną rolę Julii Wigier w serialu "Profilerka" już 2 sezon. Właśnie na jaw wyszło, że aktorka jest także utalentowaną, perfekcyjną w każdym calu tancerką, i zdołała oszołomić już nie tylko publiczność, ale i jury "Tańca z Gwiazdami". Gwiazda wygrała już 2. odcinek show Polsatu!

Do Polski przyjechała jako 18-latka

Wiktoria Gorodecka urodziła się i wychowała na Litwie, w Poniewieżu, jest córką Rosjanki i Litwina. 

Bywam na Litwie co pół roku na święta, jeżdżę z dziećmi na wakacje, ale na pewno będę chciała tam kiedyś wrócić. Widzę po mojej mamie, że w pewnym wieku przychodzi taka potrzeba wewnętrznego bezpieczeństwa, że chcesz wrócić tam, skąd pochodzisz. 

Najpierw szkoła, potem scena

Piękna Litwinka do Polski przyjechała dopiero po maturze. I nie od razu została gwiazdą. Wiktoria Gorodecka najpierw skończyła Szkołę Aktorską Jana i Haliny Machulskich oraz Akademię Teatralną w Warszawie. Znamy ją nie tylko z "Profilerki", ale i z innych seriali: "Pułapka", "Na Wspólnej", "Skazana". Aktorka pojawiła się także w filmach: "Mała Moskwa", "Niebezpieczni dżentelmeni"i "Biała odwaga". Na co dzień pracuje w Teatrze Narodowym w Warszawie. 

Moja mama mieszkała w Warszawie, kilka lat wcześniej wyjechała z Litwy do Polski w celach zarobkowych. Decyzję o tym, że też tu zamieszkam, podjęłam po tym, jak zdałam maturę na Litwie. (...) Przyjechałam do mamy na wakacje i spontanicznie zdecydowałam, że tu zostaję

- wyznała Gorodecka w PAP Life.

Dlaczego gwiazda zmieniła nazwisko?

Okazuje się, że W tym samym wywiadzie aktorka zdradziła, dlaczego występowała jako Wiktoria Gorodeckaja, a teraz jest to już pani Gorodecka

Chciałam ułatwić życie wszystkim, dlatego że z moim nazwiskiem jest tak, że trudno je odmienić. I często spotykałam ludzi, którzy mówili, że kojarzę panią, ale ma pani takie trudne nazwisko, że jak tylko zaczynają je czytać, to już się poddają w połowie, więc pomyślałam sobie, że trzeba to uprościć

- wyznała Gorodecka w Fakcie. 

Czy gwiazda "Profilerki" ma szanse zdobyć Krzyształową Kulę? Dajcie znać, co o tym myślicie w sondzie pod tekstem. 

Zobacz także: Linda zaszedł Zamachowskiego od tyłu i... szok, co było dalej! Kulisy nocnej biesiady w hotelu

Wiktoria Gorodecka
95 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Czy Wiktoria Gorodecka ma szanse na Kryształową Kulę?
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez "Taniec z Gwiazdami" nie mają czasu na randki! Wyjawili prawdę na temat swojej relacji
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOMASZ KAROLAK
TANIEC Z GWIAZDAMI
BARBARA BURSZTYNOWICZ