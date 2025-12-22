Sandra Kubicka poczuła magię świąt w nowym mieszkaniu! Krótko po rozstaniu zapewnia, że "pięknie zamyka ten rok"

Sandra Kubicka i Aleksander Baron: Jedno małżeństwo, dwa rozwody

Sandra Kubicka (30 l.) i Aleksander Milwiw-Baron (42 l.) tworzyli jedną na najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Ich związek należał również do bardzo burzliwych. Zaczęli się spotykać w 2021 roku, a w kwietniu 2024 pobrali się w 50. rocznicę ślubu dziadków modelki. Kilka tygodni później na świat przyszedł syn pary. Tuż przed świętami 2024 roku Kubicka i Baron przeprowadzili się do swojego domu, który razem budowali od podstaw.

Kilka tygodni później okazało się, że para jest w takcie rozwodu! Co więcej, papiery rozwodowe miały trafić do sądu jeszcze przed świętami. Przez pewien czas po oficjalnym rozstaniu Sandra Kubicka nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłego partnera. Pierwsza rozprawa rozwodowa miała odbyć się w maju, ale nikt się na nią nie stawił! Modelka i muzyk postanowili dać sobie drugą szansę.

Rok po złożeniu pierwszych papierów rozwodowych do sądu trafiły kolejne! Niedawno okazało się bowiem, że Sandra Kubicka i Aleksander Baron znowu się rozstali. Sprawa została zarejestrowana 28 listopada 2025 roku, ale na ten moment nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy.

Zobacz również: Sandra Kubicka ZNÓW złożyła pozew o rozwód. Teraz przerwała milczenie: "Jestem na lekach"

Sandra Kubicka ozdobiła nowe mieszkanie na święta

Modelka wyprowadziła się z domu, który przecież całkiem niedawno skończyli budować. Na Instagramie pojawiły się już kadry z nowego mieszkania.

To jest moje nowe mieszkanie. Nikt nikogo nie wyrzucił, od razu tutaj ucinam wszystkie spekulacje, jakieś wymysły - wyznała w jednym z instagramowych nagrań.

Sandra Kubicka krótko po przeprowadzce zajęła się urządzaniem mieszkania na święta! Efektem metamorfozy pochwaliła się na Instagramie. W salonie zaroiło się od świątecznych ozdób utrzymanych w biało-czerwonych barwach. Nie mogło również zabraknąć pięknie przyozdobionej choinki!

To, że pierwszy raz mam żywą choinkę, to już wiecie. Widzicie, pięknie zamykam ten rok. Trudny dla mnie rok zamykam takimi pierwszymi razami i takimi wspomnieniami. [...] Szczerze? To mi się nawet nie chce wychodzić, tak tu jest przytulnie - dodała Kubicka.

Jak wam się podoba świąteczne gniazdko Sandry Kubickiej?

Zobacz również: Sandra Kubicka wyniosła się z domu i nadaje z nowego mieszkania! Pokazała łazienkę

Sonda Lubisz Sandrę Kubicką? Tak Nie Nie mam zdania