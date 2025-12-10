Kubicka i Baron jednak się rozwodzą? Szok, co wyszło na jaw!

Kiedy w kwietniu 2024 roku Sandra Kubicka i Baron powiedzieli sobie "tak", wielu widziało w nich parę idealną. Niedługo później na świecie pojawił się ich synek, a obserwatorzy pary w mediach społecznościowych byli przekonani, że przed nimi długie, spokojne życie rodzinne. Tymczasem kilka miesięcy później wszystko zaczęło się sypać. Już w grudniu ubiegłego roku modelka podjęła decyzję o rozwodzie, składając w sądzie pierwszy pozew. Choć później wycofała dokument, atmosfera wokół małżeństwa raczej pozostawała napięta.

Kubicka i Baron jednak się rozwodzą? Pozew już wpłynął

Pierwsza rozprawa rozwodowa miała odbyć się 29 maja. Ku zaskoczeniu wszystkich została jednak odwołana, a dzień wcześniej postępowanie oficjalnie zakończono. Wydawało się, że para postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę. Kubicka i Baron zaczęli pojawiać się razem na wydarzeniach, publikowali wspólne zdjęcia i budowali wizerunek rodziny, która próbuje odbudować wzajemne zaufanie.

Ich fanów poruszyła szczególnie informacja o poronieniu, którą modelka podała we wrześniu. W emocjonalnym wpisie podkreślała wówczas, że mąż jest dla niej ogromnym wsparciem, a rodzina trzyma się razem mimo trudnych doświadczeń. Wiele osób uznało to za dowód, że kryzys małżeński został zażegnany.

Niestety, jak ustalili dziennikarze portalu pudelek.pl, pozorne pojednanie nie przetrwało zbyt długo. Pod koniec listopada 2025 roku do warszawskiego sądu miał wpłynąć kolejny pozew rozwodowy, tym razem również złożony przez Sandrę Kubicką. Sprawa została zarejestrowana 28 listopada 2025 roku, ale na ten moment nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy. To oznacza, że procedura dopiero się rozkręca.

Powódką jest pani Sandra Kubicka. Pozew wpłynął 28 listopada 2025 roku i nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy - dowiedzieli się dziennikarze portalu pudelek.pl.

Warto wspomnieć, że kilkanaście dni wcześniej, bo 5 listopada 2025 roku, Kubicka i Baron pozowali wspólnie na jednej z warszawskich imprez branżowych. Nic nie wskazywało na to, że w tle mogą znów toczyć się rozmowy o rozstaniu. Ciekawe, co przyniesie los?

