Baron skomentował rozwodowe wynurzenia Kubickiej. Posypały się komentarze! Internauci ich nie oszczędzili

Baron i Sandra Kubicka pobrali się w kwietniu 2024 r., a już w grudniu modelka złożyła pozew rozwodowy. Jak wyznała, wylała morze łez, a wszystko zaczęło się sypać po narodzinach syna pary, który przyszedł na świat w maju zeszłego roku. Aleksander Milwiw-Baron często wyjeżdżał, a opieka nad maluchem spadła na młodą mamę. Co jeszcze działo się w czterech ścianach u świeżego małżeństwa? Tego nie wiadomo, ale Kubicka zdecydowała, że pora się rozwieść.

Modelka podjęła decyzję w grudniu, ale zwlekała z ogłoszeniem jej publicznie. Oświadczenie o rozwodzie wydała w marcu 2025 r. Tymczasem Baron milczał i nie komentował ani rozstania, ani tego, co Kubicka opowiada o ich relacji.

W końcu jednak, po dwóch tygodniach, umieścił w sieci wiele mówiący wpis.

Dwa ostatnie podpunkty wyraźnie uderzają w Sandrę Kubicką, która ujawniła ich sekret dotyczący rozwodu i nie poprzestała na tym. Opowiadała o relacji z Baronem, jego podejściu do ojcostwa itp.

Co na to internauci? Niektórzy nie oszczędzili znanej pary. Dla równowagi pojawiło się też wiele słów wsparcia dla Barona, którego prosty, krótki wpis spodobał się wielu fanom.

"To już chyba hipokryzja", "Bardzo was lubię i nadal mocno kibicuję. Mam nadzieję, że wszystko się między wami ułoży. Sandra (z całą sympatią do niej) pójdzie po rozum do głowy i przestanie robić z siebie męczennicę publicznie", "Pięknie napisane, szkoda tylko jednak, że to hipokryzja", "Milczenie jest złotem - dlatego napiszę post na FB", "I pozamiatałeś wszelkie niedomówienia. To się nazywa dojrzałość, spokój lubi ciszę", "Synek będzie to czytał za kilka lat i będzie się naprawdę wstydził, także mniej słów, mniej błędów, jak słusznie Pan zauważył", "Szach mat! Prawda jest, że mężczyznę poznaje się po tym nie jak zaczyna, tylko jak kończy! Bardzo Wam kibicowałam i okrutnie mi przykro", "Pięknie to ująłeś, sprawy rodzinne zostawia się w domu, a nie wywleka do sieci. Bądź silny!", "Mądre słowa. Oby tak sądził każdy mężczyzna.... Dużo siły i spokoju. Oby się wszystko ułożyło jak najlepiej", "I to jest pięknie, mądrze i treściwie napisane! Trzymaj się Alek i powodzenia", "Piękne słowa" - piszą internauci.