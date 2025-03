Baron wcale nie chciał zostać ojcem? Po rozstaniu z Sandrą Kubicką jego słowa dają do myślenia

Sandra Kubicka na początku marca wydała długie oświadczenie, w którym przyznała, że jeszcze w grudniu zeszłego roku złożyła pozew o rozwód. Od tamtej chwili minęły 3 miesiące. Mniej więcej 4 miesiące temu Baron, wciąż jeszcze mąż modelki, udzielił wywiadu Filipowi Borowiakowi z Wirtualnej Polski. Stwierdził w nim, że nie planował bycia ojcem, ale gdy mówił o synu, aż błyszczały mu się oczy.

W tej samej rozmowie Baron podziękował małżonce za to, że wspaniale opiekuje się ich dzieckiem, a wychowanie Leosia łączy z pracą influencerki i prowadzeniem własnej firmy. Muzyk dodał, że wie, że nie poradziłby sobie z pracą zawodową i opieką nad potomkiem. Był bardzo wdzięczny Sandrze, na której spoczywa niemal cały ciężar odpowiedzialności za syna, bo on sam wciąż jest w rozjazdach.

Sandra Kubicka w swoich nagraniach umieszczanych w sieci, a traktujących o związku z Baronem, też wspominała o braku ukochanego w codziennym wspólnym życiu. Jednak z jej perspektywy wyjazdy Barona wyglądały inaczej. Modelka mówiła, że błagała męża o to, by spędzał czas z dzieckiem. Wyznała, że przez partnera wylała morze łez.

Miała płakać już od momentu narodzin Leonarda.

Dzień dobry wszystkim, pomimo tego, że ja decyzję podjęłam już jakiś czas temu, ja już swoje wypłakałam, uwierzcie mi. Płakałam od narodzin Leosia i wylałam ocean łez. Serio. Do wszystkich osób, które mi piszą, że nie walczyłam - ja bardzo walczyłam. (...) Bardzo chciałam, żebyśmy byli kochającą się rodziną, ale w pewnym momencie zrozumiałam, że nie da się. Muszą walczyć dwie osoby. I później, gdy Aleksander zdecydował, że teraz on będzie walczył, ja już nie mogłam dalej. We mnie po prostu wszystko już pękło - opowiadała Kubicka na InstaStory.