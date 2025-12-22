Wiemy, co Justyna Steczkowska szykuje na "Sylwestra z Dwójką". "Artyści powinni stanąć na wysokości zadania"

Justyna Steczkowska nie pozostawia wątpliwości – podczas Sylwestra z Dwójką widzowie mogą liczyć na widowisko z najwyższej półki. Artystka potwierdziła, że na scenie usłyszymy jej eurowizyjny hit "Gaja", który już podbił serca publiczności rozmachem i dopracowaną scenografią.

Gaja już jest spektakularnym show, ponieważ pracowaliśmy nad tym wiele miesięcy i trudno tam coś dodać, żeby było jeszcze lepiej

– przyznaje Justyna Steczkowska.

Zapytana, czy będzie to powtórka z występu, który widzieliśmy na Eurowizji, odpowiada wprost:

Z dodatkowymi elementami, ale tak.

Eurowizyjna energia na sylwestrowej scenie

Fani mogą więc szykować się na ostatni w roku powiew eurowizyjnej magii – dopracowane układy taneczne, dopięta na ostatni guzik choreografia i pełna moc wokalna Steczkowskiej.

Artystka zdradza, że nie tylko "Gaja" znajdzie się w repertuarze na wielką noc.

Jeśli chodzi o inne piosenki, to jesteśmy w trakcie dogadywania tego, jak to ma wyglądać, więc mam nadzieję, że będzie spektakularnie

– mówi nam Justyna Steczkowska.

Podkreśla przy tym, że ma jasno określony cel: dać ludziom energię, zabawę i muzykę, która rozgrzeje publiczność stojącą pod sceną w zimową noc. Steczkowska nie ukrywa, że od artystów wymaga się pełnego profesjonalizmu.

Zawsze zależy mi na tym, żeby ludzie, którzy przyszli zobaczyć artystę, czy w ogóle zobaczyć takie show, jakim jest zawsze Sylwester, żeby dobrze się przede wszystkim bawili, więc musi to być energetyczna, zabawna, taneczna, dobrej jakości muzyka, bo jest zimno pod sceną, więc dobrze jest, jeśli ludzie mają szansę tańczyć, to po pierwsze. A po drugie uważam, że artyści powinni stanąć na wysokości zadania, przygotować się do tego, tańczyć, śpiewać. Oczywiście świetnie wyglądać, bo to jest Sylwester i zachęcać ludzi do zabawy

- zapewnia w rozmowie z nami Justyna Steczkowska.

Sylwester z Dwójką będzie prawdziwym widowiskiem i świętem muzyki. Impreza rozpocznie się o godz. 19:50 pod Spodkiem w Katowicach i równolegle w transmisji na żywo w TVP2 i TVP VOD.

Justyna Steczkowska zaśpiewa "Gaję" podczas Sylwestra z Dwójką