Steczkowska jak ze świętego obrazka. Artystka w "maryjnej stylizacji" podzieliła internautów. Fani widzą… Matkę Boską

Justyna Steczkowska pokazała zdjęcia z sesji „Maria Magdalena”, które wywołały wielkie poruszenie.

Artystka w czerwonych szatach i świetlistej aurze została porównana przez internautów do Matki Boskiej.

Mistyczny klimat zdjęcia podzielił fanów, ale jedno jest pewne – Steczkowska znów przyciągnęła uwagę całej sieci.

Mistyczny kadr niczym ze świętego obrazka

Jedno zdjęcie wystarczyło, by internet na moment wstrzymał oddech. Justyna Steczkowska zaprezentowała dwa kadry z najnowszej sesji zdjęciowej autorstwa @julianicola – oba utrzymane w klimacie mistycznej symboliki. Na jednym z nich artystka stoi w profilu, zanurzona w czerwonej tkaninie, z delikatnie opuszczoną głową. Za nią unosi się świetlista aureola, która natychmiast przywodzi na myśl estetykę sakralnych obrazów.

Właśnie ta poetyka zachwyciła jednych i zaintrygowała innych. Zdjęcie wygląda jak współczesna reinterpretacja malarstwa religijnego – kadrowane, miękkie, pełne światła i metafizyki. Wizualna strona projektu „Maria Magdalena” od początku budzi ogromne emocje, a ten kadr jest tego najlepszym dowodem.

Steczkowska prosi fanów o pomoc

Pod postem Justyny posypała się lawina komentarzy. Część internautów nie kryła zachwytu: „Ikona… dosłownie i w przenośni”, „Jak współczesna Madonna”, „Święty obrazek. Cudowna estetyka”. Inni zwracali uwagę na niezwykłą, „nieziemską” aurę wokół zdjęcia. Wielu zauważyło, że jest to najbardziej „sakralne” wydanie Steczkowskiej, jakie widzieli do tej pory. Są jednak też tacy, którzy zastanawiają się, czy tak mocne odwołania do ikonografii Maryjnej nie są zbyt odważne.

Co ciekawe, cała dyskusja wybuchła po tym, jak Justyna… poprosiła fanów o pomoc w wyborze plakatu. Artystka szykuje się do wyjątkowego koncertu „Maria Magdalena”, który odbędzie się w Planetarium w Chorzowie.

Chciałabym, żebyście pomogli mi wybrać plakat. Dziś prezentuję Wam dwa z naszej sesji. Dajcie znać, które bardziej rezonuje z muzyką MM… ALL IS ONE – napisała.

Wybór okazał się jednak trudniejszy, niż można było się spodziewać. Oba zdjęcia mają w sobie teatralny rozmach i głęboką symbolikę, która – jak przyznają internauci – „wchodzi pod skórę”.

"Maria Magdalena" – projekt pełen emocji i symboli

Justyna Steczkowska od lat słynie z artystycznej odwagi, ale w projekcie „Maria Magdalena” poszła o krok dalej. Łączy muzykę, obraz, mistyczną symbolikę i teatralność, tworząc świat na pograniczu sztuki sakralnej i nowoczesnej pop-estetyki. Nic dziwnego, że internauci widzą w jej kadrach Matkę Boską – kompozycja zdjęcia, postawa artystki, kolory i światło wywołują niemal natychmiastowe skojarzenia z ikonami i obrazami religijnymi. Mistyczna, „święta” aura zdjęcia przyciąga uwagę i budzi silne emocje, a sam projekt zapowiada się jak jedno z najbardziej oryginalnych wydarzeń w karierze artystki.

Koncert „Maria Magdalena” startuje już w przyszłym tygodniu – a jeśli jego estetyka ma wyglądać tak, jak na tych zdjęciach, widzowie mogą szykować się na prawdziwie metafizyczne przeżycie.