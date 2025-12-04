Agnieszka Maciąg odeszła w wieku 56 lat

Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada po kilkumiesięcznej walce z nowotworem. O chorobie wiedziała jedynie jej rodzina i najbliższe grono osób. Miała zaledwie 56 lat. Maciąg była jedną z największych polskich gwiazd lat 90. Sukcesy odnosiła nie tylko w kraju, ale również na świecie. Chodziła po wybiegach luksusowych marek, a jej twarz zdobiła okładki prestiżowych magazynów.

Kilka lat temu na własnych warunkach postanowiła wycofać się z show-biznesu. Po narodzinach córki w 2012 roku skupiła się na rozwoju osobistym i duchowym. Z czasem Agnieszka Maciąg odnalazła swoje nowe powołanie. Tworzyła warsztaty, książki i webinary, w których pomagała innym w samorozwoju. Skupiła wokół siebie grupę wiernych obserwatorek, które teraz ogromnie przeżywają jej śmierć. To właśnie z nimi kilka miesięcy temu podzieliła się wiadomością o nawrocie choroby.

Maciąg długo chorowała, ale nie mówiła o tym w mediach. Czasem napomykała o tym w sieci, jednak nie ogłaszała niczego, nie opowiadała o leczeniu, nie wyznała nawet, z jakim nowotworem przyszło jej się mierzyć. Od roku unikała również publicznych wyjść.

Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Są pierwsze szczegóły

Tydzień po śmierci Agnieszki Maciąg przekazano pierwsze szczegóły dotyczące jej pogrzebu. Jak przekazał "Fakt", modelka zostanie pochowana na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim. Na razie nie wiadomo jednak, gdzie dokładnie spocznie.

Na razie czekamy na decyzję rodziny, gdzie konkretnie na cmentarzu spocznie pani Agnieszka Maciąg i kiedy - poinformował w rozmowie z portalem Zarząd Cmentarza Powązki Wojskowe.

Nie jest znana również data pogrzebu. Śmierć Agnieszki Maciąg wstrząsnęła show-biznesem. Kondolencje i słowa wsparcia spływały z całej Polski. Z pewnością wiele osób będzie chciało ją osobiście pożegnać.

