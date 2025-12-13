12-letnia gwiazda z Polski oszołomiła wszystkich! Obłędny występ Marianny Kłos

Polka, 12-letnia Marianna Kłos pojawiła się na eurowizyjnej scenie w Tbilisi jako dziewiąta w kolejności. Na instagramowym profilu Telewizji Polskiej pojawiło się już nagranie z występem naszej reprezentantki. A pod nim aż zawrzało od komentarzy!

W 23. edycji Eurowizji Junior Polskę genialnie zaprezentowała Marianna Kłos. Nastolatka wykonała na scenie utwór "Brightest Light". Jest on wymieniany w gronie faworytów, a występ gwiazdy jest wspaniałym tego potwierdzeniem.

Miałam ciary i przy okazji zmurowało mnie z krzesła a to jest rzadko u mnie 😍 Według mnie najlepszy występ polski w historii eurowizji junior ❤️ Pięknie było Marianka!!🫶🏻🔥 Marianka było przecudowne oraz przepięknie jestem dumna że mogłaś pojechać na eurowizję Było cudownie, najpiękniej!!! ❤️😍

Wielkie sukcesy Roksany Węgiel, Viki Gabor, czy Sary James spowodowały, że Polska ma już swoje miejsce historii Eurowizji Junior. Nic dziwnego, że apetyty fanów na kolejny triumf rosną. I wydaje się, że 12-letnia Marianna Kłos ma ogromne szanse na wysoką pozycję w konkursie w 2025 roku. Jej występ zrobił ogromne wrażenie!

Marianna Kłos powtórzy sukces Roxie Węgiel?

Nastoletnia wokalistka pokazała niesamowitą skalę głosy, wyglądała jak aniołek, a oprawa choreograficzna dopełniała całości. Widać potężną pracę Marianki na emisją głosu, jak i samym występem. Kłos doskonale radziła sobie z kamerą, można wręcz powiedzieć, że urodziła się na scenę. Nic dziwnego, że fani Eurowizji Junior są zachwyceni! Czy Marianna Kłos powtórzy sukces Węgiel i Gabor?

