Z ostatniej chwili! Jacek Kopczyński w głębokiej żałobie. Zmarł jego ojciec. "Dziękuję za Twoją miłość"

W ostatnim czasie Jacek Kopczyński musi mierzyć się z ogromnymi zmianami. Po 16 latach zakończył się jego związek z Patrycją Markowską, z którą wychowuje naprzemiennie syna. Teraz gwiazdor "M jak miłość" stanął w obliczu kolejnego dramatu. Zmarł jego ukochany ojciec. To jak bardzo jest mu wdzięczny za wychowawczy trud aktor wyraził w pięknym słowach na Instagramie.

Dziękuję za Twoją miłość, za Twoją wyrozumiałość, opiekę i mądrość . Dziękuję za 43 lata ojcostwa , żegnaj Tato 🖤🖤🖤Marian Błaszczyk (79 lat )

Jacek Kopczyński w pożegnalnym poście opublikował czarno białe zdjęcie szczęśliwego taty. Pod postem posypały się kondolencje, m.in. od gwiazd "M jak miłość".

Katarzyna Cichopek: Jacuś bardzo mi przykro. Wyrazy współczucia 🖤 Jakub Kucner: Moje kondolencje 🖤 Joanna Kuberska: Bardzo mi przykro Jacku…🖤 Wyrazy współczucia 🖤🕯️

Uwielbiany Adaś Werner z "M jak miłość" w ostatnim czasie zaczął układać sobie życie z nową partnerką, mówi się wręcz, że para planuje już ślub. Teraz 54-letni Jacek Kopczyński i jego narzeczona będą musieli zmierzyć się ze stratą, zanim staną na ślubnym kobiercu.

Jackowi Kopczyńskiemu składamy głębokie wyrazy współczucia.