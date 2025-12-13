Z ostatniej chwili! Jacek Kopczyński w głębokiej żałobie. Zmarł jego ojciec. "Dziękuję za Twoją miłość"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-12-13 19:08

Smutna wiadomość z ostatniej chwili! Jacek Kopczyński pogrążył się w głębokiej żałobie. Zmarł jego ukochany ojciec. Gwiazdor "M jak miłość" opublikował na swoim profilu na Instagramie czarno-białe zdjęcie taty. Przy tej okazji podziękował mu we wzruszających słowach za wychowawczy trud.

Z ostatniej chwili! Jacek Kopczyński w głębokiej żałobie. Zmarł jego ojciec

Autor: Pogrzeb Macieja Damięckiego, Listopad 2023, Jacek Kopczyński/ AKPA

W ostatnim czasie Jacek Kopczyński musi mierzyć się z ogromnymi zmianami. Po 16 latach zakończył się jego związek z Patrycją Markowską, z którą wychowuje naprzemiennie syna. Teraz gwiazdor "M jak miłość" stanął w obliczu kolejnego dramatu. Zmarł jego ukochany ojciec. To jak bardzo jest mu wdzięczny za wychowawczy trud aktor wyraził w pięknym słowach na Instagramie. 

Dziękuję za Twoją miłość, za Twoją wyrozumiałość, opiekę i mądrość . Dziękuję za 43 lata ojcostwa , żegnaj Tato 🖤🖤🖤Marian Błaszczyk (79 lat )

Jacek Kopczyński w pożegnalnym poście opublikował czarno białe zdjęcie szczęśliwego taty. Pod postem posypały się kondolencje, m.in. od gwiazd "M jak miłość". 

Katarzyna Cichopek: Jacuś bardzo mi przykro. Wyrazy współczucia 🖤

Jakub Kucner: Moje kondolencje 🖤

Joanna Kuberska: Bardzo mi przykro Jacku…🖤

Wyrazy współczucia 🖤🕯️

- napisała także prodykcja sagi rodu Mostowiaków.  

Uwielbiany Adaś Werner z "M jak miłość" w ostatnim czasie zaczął układać sobie życie z nową partnerką, mówi się wręcz, że para planuje już ślub. Teraz 54-letni Jacek Kopczyński i jego narzeczona będą musieli zmierzyć się ze stratą, zanim staną na ślubnym kobiercu. 

Jackowi Kopczyńskiemu składamy głębokie wyrazy współczucia. 

Zobacz także: Syn Magdy Umer ujawnia kulisy jej choroby. W lipcu diagnoza, w grudniu śmierć. Tak odchodziła artystka

