Eurowizja Junior od lat udowadnia, że wiek nie ma znaczenia, gdy w grę wchodzi wielki talent. Konkurs, który z założenia miał być muzyczną przygodą dla najmłodszych, dziś jest jednym z najchętniej oglądanych wydarzeń familijnych w Europie. Polscy widzowie mają do niego szczególny sentyment - wszystko za sprawą imponujących sukcesów naszych reprezentantów w ostatnich latach.

Triumfy Roksany Węgiel czy Viki Gabor sprawiły, że Polska na dobre zapisała się w historii Eurowizji Junior. Również Sara James, która w 2021 roku zajęła wysokie miejsce, pokazała, że młodzi artyści z Polski potrafią walczyć o najwyższe lokaty. Choć zeszłoroczny występ Dominika Arima zakończył się 12. pozycją, apetyt fanów na kolejny sukces wcale nie zmalał.

Eurowizja Junior 2025: Czy Marianna Kłos powtórzy sukces Roxie Węgiel i Viki Gabor?

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się w stolicy Gruzji - Tbilisi, które już po raz kolejny gości młodych wykonawców z całej Europy. W szranki staje 18 krajów, a każdy z uczestników zaprezentuje autorski utwór, często poruszający ważne emocje i uniwersalne tematy bliskie młodemu pokoleniu.

Na scenie już za chwilę zobaczymy m.in. reprezentantów Malty, Azerbejdżanu, Chorwacji, Armenii, Ukrainy czy Francji. Nie zabraknie też muzycznych niespodzianek.

Polskę reprezentuje Marianna Kłos, która zaprezentuje piosenkę "Brightest Light". Utwór opowiada o sile, marzeniach i wewnętrznym świetle, które pomaga iść naprzód mimo trudności. Młoda wokalistka już na etapie krajowych preselekcji udowodniła, że potrafi poruszyć publiczność nie tylko głosem, ale i autentycznością. Koniecznie śledźcie naszą relację na żywo!

Na żywo Eurowizja Junior 2025: Czy Marianna Kłos powtórzy sukces Roxie Węgiel i Viki Gabor? [RELACJA LIVE] 17:00 Zaczyna się 23. edycja Eurowizji Junior. Przywitał nas Artur Orzech! Polska uczestniczy od pierwszej edycji w tym konkursie - mówi Orzech. 16:55 Eurowizja Junior 2025: to miasto stanie się centrum dziecięcej sceny muzycznej. Zapowiada się fantastyczna zabawa! Zwycięzcą ubiegłorocznej, 22. edycji Eurowizji Junior, która odbyła się w Madrycie, został Andria Putkaradze z Gruzji, zachwycając publiczność piosenką "To My Mom". To właśnie dlatego konkurs w tym roku zawitał do Gruzji. Finał Eurowizji Junior 2025 został zorganizowany w Tbilisi, a dokładniej w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego. W wielkim finale zaprezentują się młodzi artyści z 18 krajów. Tegoroczna edycja przynosi kilka powrotów, po dekadzie przerwy do rywalizacji wraca Czarnogóra, a po 11 latach ponownie zobaczymy reprezentanta Chorwacji. Swój comeback po czterech latach zalicza również Azerbejdżan. Jednocześnie z udziału w konkursie zrezygnowały nadawcy z Estonii i Niemiec. Uczestnicy Eurowizji Junior 2025: 1. Malta - Eliza Borg "I Believe"

2. Azerbejdżan - Yağmur "Miau Miau"

3. Chorwacja - Marino Vrgoč "Snovi"

4. San Marino - Martina CRV "Beyond the Stars"

5. Armenia - Albert "Brave Heart"

6. Ukraina - Sofija Nersesian "Motanka"

7. Irlandia - Lottie O’Driscoll Murray "Rúin"

8. Holandia - Meadow "Freeze"

9. Polska - Marianna Kłos "Brightest Light"

10. Macedonia Północna - Neła Manczeska "Miracle"

11. Czarnogóra - Asja Džogović "I tužna i srećna priča"

12. Włochy - Leonardo Giovannangeli "Rockstar"

13. Portugalia - Inês Gonçalves "Para onde vai o amor?"

14. Hiszpania - Gonzalo Pinillos "Érase una vez (Once Upon a Time)"

15. Gruzja - Anita Abgariani "Shine Like a Star"

16. Cypr - Rafaella i Christos "Away"

17. Francja - Lou Deleuze "Ce monde"

18. Albania - Kroni Pula "Fruta perime" 16:44 Głosowanie Eurowizja Junior 2025: Jak głosować na Polskę? Instrukcja krok po kroku Jak głosować na Eurowizji Junior 2025? Instrukcja krok po kroku Głos widzów to aż połowa końcowego wyniku Eurowizji Junior 2025, dlatego warto wiedzieć, jak zagłosować. Wystarczy wejść na oficjalną stronę konkursu junioreurovision.tv lub vote.junioreurovision.tv. Następnie obejrzeć krótkie fragmenty wszystkich występów i wybrać trzy ulubione piosenki, w tym także reprezentantkę Polski, Mariannę Kłos. Po zatwierdzeniu wyboru i krótkiej weryfikacji głos zostaje zapisany. 16:40 Zobacz galerię 17 zdjęć Marianna Kłos reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior! Kim jest? Telewizja Polska ogłosiła jakiś czas temu, że reprezentantką naszego kraju na Eurowizji Junior 2025 została Marianna Kłos. Urodzona 20 maja 2013 roku wokalistka dała się poznać szerokiej publiczności jako finalistka 7. edycji "The Voice Kids". Od najmłodszych lat rozwija muzyczną pasję, a jej mocny głos i sceniczna dojrzałość zdobyły uznanie widzów. W Tbilisi wystąpi z utworem "Brightest Light", niosącym przesłanie o wierze w siebie i sile marzeń. Myślicie, że ma szanse?

