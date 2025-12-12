Kto reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior 2025?

Telewizja Polska (TVP) ogłosiła, że w wyniku wewnętrznych selekcji zaszczyt reprezentowania naszego kraju podczas Eurowizji Junior 2025 przypadł Mariannie Kłos. To niezwykle utalentowana, młoda artystka, urodzona 20 maja 2013 roku, która zdobyła rozpoznawalność i sympatię widzów jako finalistka siódmej edycji popularnego programu „The Voice Kids”. Pochodząca z niewielkiej miejscowości wokalistka od najmłodszych lat rozwija swoją pasję do muzyki, a jej dojrzałość sceniczna i potężny głos zachwyciły zarówno trenerów, jak i publiczność.

Wybór Marianny na reprezentantkę Polski spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem fanów konkursu, którzy upatrują w niej szansę na kolejny sukces dla naszego kraju. Jej przygotowania do występu w Gruzji obejmują intensywne próby wokalne i choreograficzne.

"Brightest Light" - polska piosenka na konkurs

Piosenka, z którą Marianna Kłos wystąpi w Tbilisi, nosi tytuł „Brightest Light”. Utwór, współtworzony m.in. przez Brajana Litkowca i Jakuba Laszuka, został skomponowany z myślą o konkursie i ma nieść pozytywne przesłanie o sile wewnętrznego światła, odwadze w dążeniu do marzeń i nadziei. Kompozycja łączy w sobie nowoczesne, popowe brzmienia z mocnym, balladowym refrenem, co pozwala w pełni zaprezentować wokalne możliwości polskiej reprezentantki. Oficjalna premiera piosenki wraz z teledyskiem odbyła się pod koniec września i została bardzo dobrze przyjęta przez miłośników Eurowizji w całej Europie. Polka wystąpi w konkursie jako dziewiąta w kolejności.

Eurowizja Junior 2025 - uczestnicy i kolejność występów

W tegorocznym konkursie, który odbędzie się 13 grudnia 2025 roku, weźmie udział 18 państw. Do rywalizacji powracają trzy kraje: Azerbejdżan, Chorwacja i Czarnogóra. Niestety, z udziału zrezygnowały Niemcy i Estonia.

Pełna lista uczestników Eurowizji Junior 2025 i kolejność ich występów:

Malta: Eliza Borg – „I Believe” Azerbejdżan: Yağmur – „Miau Miau” Chorwacja: Marino Vrgoč – „Snovi” San Marino: Martina CRV – „Beyond the Stars” Armenia: Albert Armenakyan – „Brave Heart” Ukraina: Sofiia Nersesian – „Motanka” Irlandia: Lottie O'Driscoll Murray – „Rúin” Holandia: Meadow – „Freeze” Polska: Marianna Kłos – „Brightest Light” Macedonia Północna: Nela Mančeska – „Miracle” Czarnogóra: Asja Džogović – „I tužna i srećna priča” Włochy: Leonardo Giovannangeli – „Rockstar” Portugalia: Inês Gonçalves – „Para Onde Vai o Amor?” Hiszpania: Gonzalo Pinillos – „Érase una vez (Once Upon a Time)” Gruzja: Anita Abgariani – „Shine Like a Star” Cypr: Rafaella Panteli i Christos Georgiu – „Away” Francja: Lou Deleuze – „Ce monde” Albania: Kroni Pula – „Fruta perime”

Zasady konkursu – do ilu lat jest Eurowizja Junior?

Konkurs Piosenki Eurowizji Junior ma jasno określone zasady dotyczące wieku uczestników, co odróżnia go od dorosłej wersji. Zgodnie z regulaminem Europejskiej Unii Nadawców (EBU), w konkursie mogą brać udział artyści, którzy w dniu finału mają od 9 do 14 lat. Oznacza to, że aby wystąpić w Eurowizji Junior 2025, uczestnik musiał urodzić się między 14 grudnia 2010 a 13 grudnia 2016 roku.

Ta zasada ma na celu zapewnienie, że konkurs pozostaje wydarzeniem dla dzieci i młodzieży, a rywalizacja odbywa się na wyrównanym poziomie wiekowym.

