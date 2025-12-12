Marianna Kłos reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior! Kim jest i kto jeszcze wystąpi?

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-12

W 23. Konkursie Piosenki Eurowizja Junior 2025 Polskę reprezentować będzie Marianna Kłos, utalentowana finalistka programu "The Voice Kids". Młoda wokalistka wykona na scenie w Tbilisi utwór zatytułowany "Brightest Light". O zwycięstwo w tegorocznej edycji Eurowizji dla dzieci powalczy łącznie 18 państw.

Kto reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior 2025?

Telewizja Polska (TVP) ogłosiła, że w wyniku wewnętrznych selekcji zaszczyt reprezentowania naszego kraju podczas Eurowizji Junior 2025 przypadł Mariannie Kłos. To niezwykle utalentowana, młoda artystka, urodzona 20 maja 2013 roku, która zdobyła rozpoznawalność i sympatię widzów jako finalistka siódmej edycji popularnego programu „The Voice Kids”. Pochodząca z niewielkiej miejscowości wokalistka od najmłodszych lat rozwija swoją pasję do muzyki, a jej dojrzałość sceniczna i potężny głos zachwyciły zarówno trenerów, jak i publiczność.

Wybór Marianny na reprezentantkę Polski spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem fanów konkursu, którzy upatrują w niej szansę na kolejny sukces dla naszego kraju. Jej przygotowania do występu w Gruzji obejmują intensywne próby wokalne i choreograficzne.

"Brightest Light" - polska piosenka na konkurs

Piosenka, z którą Marianna Kłos wystąpi w Tbilisi, nosi tytuł „Brightest Light”. Utwór, współtworzony m.in. przez Brajana Litkowca i Jakuba Laszuka, został skomponowany z myślą o konkursie i ma nieść pozytywne przesłanie o sile wewnętrznego światła, odwadze w dążeniu do marzeń i nadziei. Kompozycja łączy w sobie nowoczesne, popowe brzmienia z mocnym, balladowym refrenem, co pozwala w pełni zaprezentować wokalne możliwości polskiej reprezentantki. Oficjalna premiera piosenki wraz z teledyskiem odbyła się pod koniec września i została bardzo dobrze przyjęta przez miłośników Eurowizji w całej Europie. Polka wystąpi w konkursie jako dziewiąta w kolejności.

Eurowizja Junior 2025 - uczestnicy i kolejność występów

W tegorocznym konkursie, który odbędzie się 13 grudnia 2025 roku, weźmie udział 18 państw. Do rywalizacji powracają trzy kraje: Azerbejdżan, Chorwacja i Czarnogóra. Niestety, z udziału zrezygnowały Niemcy i Estonia.

Pełna lista uczestników Eurowizji Junior 2025 i kolejność ich występów:

  1. Malta: Eliza Borg – „I Believe”
  2. Azerbejdżan: Yağmur – „Miau Miau”
  3. Chorwacja: Marino Vrgoč – „Snovi”
  4. San Marino: Martina CRV – „Beyond the Stars”
  5. Armenia: Albert Armenakyan – „Brave Heart”
  6. Ukraina: Sofiia Nersesian – „Motanka”
  7. Irlandia: Lottie O'Driscoll Murray – „Rúin”
  8. Holandia: Meadow – „Freeze”
  9. Polska: Marianna Kłos – „Brightest Light”
  10. Macedonia Północna: Nela Mančeska – „Miracle”
  11. Czarnogóra: Asja Džogović – „I tužna i srećna priča”
  12. Włochy: Leonardo Giovannangeli – „Rockstar”
  13. Portugalia: Inês Gonçalves – „Para Onde Vai o Amor?”
  14. Hiszpania: Gonzalo Pinillos – „Érase una vez (Once Upon a Time)”
  15. Gruzja: Anita Abgariani – „Shine Like a Star”
  16. Cypr: Rafaella Panteli i Christos Georgiu – „Away”
  17. Francja: Lou Deleuze – „Ce monde”
  18. Albania: Kroni Pula – „Fruta perime”

Zasady konkursu – do ilu lat jest Eurowizja Junior?

Konkurs Piosenki Eurowizji Junior ma jasno określone zasady dotyczące wieku uczestników, co odróżnia go od dorosłej wersji. Zgodnie z regulaminem Europejskiej Unii Nadawców (EBU), w konkursie mogą brać udział artyści, którzy w dniu finału mają od 9 do 14 lat. Oznacza to, że aby wystąpić w Eurowizji Junior 2025, uczestnik musiał urodzić się między 14 grudnia 2010 a 13 grudnia 2016 roku.

Ta zasada ma na celu zapewnienie, że konkurs pozostaje wydarzeniem dla dzieci i młodzieży, a rywalizacja odbywa się na wyrównanym poziomie wiekowym.

