Kto reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior 2025?
Telewizja Polska (TVP) ogłosiła, że w wyniku wewnętrznych selekcji zaszczyt reprezentowania naszego kraju podczas Eurowizji Junior 2025 przypadł Mariannie Kłos. To niezwykle utalentowana, młoda artystka, urodzona 20 maja 2013 roku, która zdobyła rozpoznawalność i sympatię widzów jako finalistka siódmej edycji popularnego programu „The Voice Kids”. Pochodząca z niewielkiej miejscowości wokalistka od najmłodszych lat rozwija swoją pasję do muzyki, a jej dojrzałość sceniczna i potężny głos zachwyciły zarówno trenerów, jak i publiczność.
Wybór Marianny na reprezentantkę Polski spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem fanów konkursu, którzy upatrują w niej szansę na kolejny sukces dla naszego kraju. Jej przygotowania do występu w Gruzji obejmują intensywne próby wokalne i choreograficzne.
"Brightest Light" - polska piosenka na konkurs
Piosenka, z którą Marianna Kłos wystąpi w Tbilisi, nosi tytuł „Brightest Light”. Utwór, współtworzony m.in. przez Brajana Litkowca i Jakuba Laszuka, został skomponowany z myślą o konkursie i ma nieść pozytywne przesłanie o sile wewnętrznego światła, odwadze w dążeniu do marzeń i nadziei. Kompozycja łączy w sobie nowoczesne, popowe brzmienia z mocnym, balladowym refrenem, co pozwala w pełni zaprezentować wokalne możliwości polskiej reprezentantki. Oficjalna premiera piosenki wraz z teledyskiem odbyła się pod koniec września i została bardzo dobrze przyjęta przez miłośników Eurowizji w całej Europie. Polka wystąpi w konkursie jako dziewiąta w kolejności.
Eurowizja Junior 2025 - uczestnicy i kolejność występów
W tegorocznym konkursie, który odbędzie się 13 grudnia 2025 roku, weźmie udział 18 państw. Do rywalizacji powracają trzy kraje: Azerbejdżan, Chorwacja i Czarnogóra. Niestety, z udziału zrezygnowały Niemcy i Estonia.
Pełna lista uczestników Eurowizji Junior 2025 i kolejność ich występów:
- Malta: Eliza Borg – „I Believe”
- Azerbejdżan: Yağmur – „Miau Miau”
- Chorwacja: Marino Vrgoč – „Snovi”
- San Marino: Martina CRV – „Beyond the Stars”
- Armenia: Albert Armenakyan – „Brave Heart”
- Ukraina: Sofiia Nersesian – „Motanka”
- Irlandia: Lottie O'Driscoll Murray – „Rúin”
- Holandia: Meadow – „Freeze”
- Polska: Marianna Kłos – „Brightest Light”
- Macedonia Północna: Nela Mančeska – „Miracle”
- Czarnogóra: Asja Džogović – „I tužna i srećna priča”
- Włochy: Leonardo Giovannangeli – „Rockstar”
- Portugalia: Inês Gonçalves – „Para Onde Vai o Amor?”
- Hiszpania: Gonzalo Pinillos – „Érase una vez (Once Upon a Time)”
- Gruzja: Anita Abgariani – „Shine Like a Star”
- Cypr: Rafaella Panteli i Christos Georgiu – „Away”
- Francja: Lou Deleuze – „Ce monde”
- Albania: Kroni Pula – „Fruta perime”
Zasady konkursu – do ilu lat jest Eurowizja Junior?
Konkurs Piosenki Eurowizji Junior ma jasno określone zasady dotyczące wieku uczestników, co odróżnia go od dorosłej wersji. Zgodnie z regulaminem Europejskiej Unii Nadawców (EBU), w konkursie mogą brać udział artyści, którzy w dniu finału mają od 9 do 14 lat. Oznacza to, że aby wystąpić w Eurowizji Junior 2025, uczestnik musiał urodzić się między 14 grudnia 2010 a 13 grudnia 2016 roku.
Ta zasada ma na celu zapewnienie, że konkurs pozostaje wydarzeniem dla dzieci i młodzieży, a rywalizacja odbywa się na wyrównanym poziomie wiekowym.
