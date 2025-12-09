Ma dopiero 14 lat, a doświadczenia może pozazdrościć mu niejeden artysta. To faworyt Eurowizji Junior 2025!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-09 10:56

Gonzalo Pinillos to nazwisko, które coraz częściej pojawia się w hiszpańskim świecie sztuki. Artysta, mimo bardzo młodego wieku, już zdążył udowodnić, że ma nie tylko talent, ale i niezwykłą determinację. Jego droga prowadzi od pierwszych lekcji muzyki aż po duże sceny w Madrycie. Teraz będzie można oglądać go na Eurowizji Junior!

Choć wielu artystów odkrywa swoje powołanie dopiero w nieco starszym wieku, w przypadku Gonzala wszystko było jasne od samego początku. Już jako kilkuletnie dziecko wykazywał imponującą muzykalność, a jego zamiłowanie do występów sprawiało, że scena szybko stała się dla niego naturalnym środowiskiem. Z czasem do pasji dołączyła ciężka praca, a ta w krótkim czasie przyniosła widoczne efekty.

Eurowizja Junior 2025: Gonzalo Pinillos przedstawiciel Hiszpanii

Gonzalo rozpoczął naukę gry na fortepianie i teorii muzyki, mając zaledwie sześć lat. Od tamtej pory nieustannie rozwija swoją technikę i wrażliwość artystyczną. Lata ćwiczeń pozwoliły mu opanować instrument na poziomie, który nie tylko robi wrażenie, ale również otworzył mu drzwi do nowych doświadczeń scenicznych.

W 2020 roku postawił pierwszy krok w kierunku musicalu, który błyskawicznie okazał się jego kolejną wielką pasją. Trzy lata później, w 2023, debiutował w hiszpańskiej wersji "School of Rock". Otrzymał rolę Lawrence’a - chłopca grającego na fortepianie, co idealnie połączyło jego aktorskie ambicje z muzycznymi umiejętnościami. Występy wymagały od niego jednoczesnego śpiewania, grania na żywo i pełnej aktorskiej kreacji, co stało się dla młodego artysty cennym testem, który zdał celująco.

Rok później przyszła kolejna duża szansa. W 2024 Gonzalo dołączył do obsady "The Chorus" w Madrycie, gdzie wcielił się w jedną z kluczowych postaci - Pierre’a Morhange’a. To rola wymagająca emocjonalnej dojrzałości i precyzji, dlatego powierzając ją nastolatkowi, twórcy spektaklu jednoznacznie pokazali, jak dużym zaufaniem go darzą.

Gonzalo jednak nie ogranicza się wyłącznie do świata sceny. Od 2017 roku trenuje szachy i zdołał dotrzeć do finałów regionalnych mistrzostw Madrytu. Interesuje się także sportem - uprawia koszykówkę, pływa, surfuje i jeździ na nartach. Oprócz tego pisze opowiadania i eseje, za które dwukrotnie zdobył szkolne nagrody literackie. Już nie możemy doczekać się jego występu na Eurowizji Junior 2025!

