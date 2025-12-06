Wielki finał Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2025 odbędzie się w sobotę, 13 grudnia 2025 roku. Początek transmisji zaplanowano na godzinę 17:00 czasu polskiego. Młodzi wykonawcy z 18 krajów spotkają się w stolicy Gruzji, Tbilisi, aby zaprezentować swoje piosenki.

Gdzie oglądać transmisję z Eurowizji Junior 2025?

Polscy fani konkursu będą mieli kilka możliwości, aby na żywo śledzić występ Marianny Kłos i pozostałych uczestników. Telewizja Polska, która jest oficjalnym nadawcą wydarzenia w naszym kraju, potwierdziła, że transmisja będzie szeroko dostępna.

Transmisję na żywo będzie można oglądać:

w telewizji: na antenie TVP2 oraz na kanale dziecięcym TVP ABC.

online: za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD oraz na oficjalnym kanale YouTube konkursu Eurowizji Junior.

Dzięki temu, fani z każdego zakątka Polski będą mogli śledzić występy młodych talentów i kibicować polskiej reprezentantce.

Międzynarodowa transmisja i komentatorzy

Eurowizja Junior to wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, transmitowane przez nadawców publicznych w każdym z 18 krajów uczestniczących. Oznacza to, że widzowie od Hiszpanii po Azerbejdżan będą mogli oglądać konkurs na lokalnych kanałach. We Francji, na przykład, transmisję przeprowadzi kanał France 4 z komentarzem Stéphane'a Berna i Zoé Clauzure. W Portugalii za transmisję odpowiadać będzie nadawca RTP.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, transmisja będzie wzbogacona o komentarz, który przybliży widzom sylwetki artystów i kulisy konkursu. Prowadzącymi całe show w Tbilisi będą gruziński muzyk Dawit Aladaszwili oraz prezenterka telewizyjna Liza Ciklauri.

Polska reprezentacja i jej szanse

Polskę na Eurowizji Junior 2025 reprezentować będzie Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light". Marianna, finalistka ósmej edycji programu "The Voice Kids", wystąpi jako dziewiąta w kolejności. Jej utwór, współtworzony m.in. przez Brajana Litkowca i Jakuba Laszuka, utrzymany jest w nowoczesnym, popowym brzmieniu i już teraz wzbudza zainteresowanie zagranicznych mediów muzycznych. Polska, która ma na swoim koncie dwa zwycięstwa w Eurowizji Junior, liczy na kolejny sukces.

