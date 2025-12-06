Eurowizja Junior 2025 wywołuje szał na całym świecie! Te szczegóły warto poznać przed tym wydarzeniem

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-06 16:44

Fani Eurowizji Junior z niecierpliwością czekają na finał, który odbędzie się już w grudniu. W tym roku młodzi artyści zaprezentują swoje talenty w Gruzji. Zastanawiasz się, o której godzinie rozpoczną się emocje i gdzie będzie można śledzić to wydarzenie? Przygotuj się na muzyczne show, które rozgrzeje zimowy wieczór!

Wielki finał Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2025 odbędzie się w sobotę, 13 grudnia 2025 roku. Początek transmisji zaplanowano na godzinę 17:00 czasu polskiego. Młodzi wykonawcy z 18 krajów spotkają się w stolicy Gruzji, Tbilisi, aby zaprezentować swoje piosenki.

Zobacz też: Eurowizja Junior 2025: to miasto stanie się centrum dziecięcej sceny muzycznej. Zapowiada się fantastyczna zabawa!

Gdzie oglądać transmisję z Eurowizji Junior 2025?

Polscy fani konkursu będą mieli kilka możliwości, aby na żywo śledzić występ Marianny Kłos i pozostałych uczestników. Telewizja Polska, która jest oficjalnym nadawcą wydarzenia w naszym kraju, potwierdziła, że transmisja będzie szeroko dostępna.

Transmisję na żywo będzie można oglądać:

  • w telewizji: na antenie TVP2 oraz na kanale dziecięcym TVP ABC.
  • online: za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD oraz na oficjalnym kanale YouTube konkursu Eurowizji Junior.

Dzięki temu, fani z każdego zakątka Polski będą mogli śledzić występy młodych talentów i kibicować polskiej reprezentantce.

Międzynarodowa transmisja i komentatorzy

Eurowizja Junior to wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, transmitowane przez nadawców publicznych w każdym z 18 krajów uczestniczących. Oznacza to, że widzowie od Hiszpanii po Azerbejdżan będą mogli oglądać konkurs na lokalnych kanałach. We Francji, na przykład, transmisję przeprowadzi kanał France 4 z komentarzem Stéphane'a Berna i Zoé Clauzure. W Portugalii za transmisję odpowiadać będzie nadawca RTP.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, transmisja będzie wzbogacona o komentarz, który przybliży widzom sylwetki artystów i kulisy konkursu. Prowadzącymi całe show w Tbilisi będą gruziński muzyk Dawit Aladaszwili oraz prezenterka telewizyjna Liza Ciklauri.

Polska reprezentacja i jej szanse

Polskę na Eurowizji Junior 2025 reprezentować będzie Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light". Marianna, finalistka ósmej edycji programu "The Voice Kids", wystąpi jako dziewiąta w kolejności. Jej utwór, współtworzony m.in. przez Brajana Litkowca i Jakuba Laszuka, utrzymany jest w nowoczesnym, popowym brzmieniu i już teraz wzbudza zainteresowanie zagranicznych mediów muzycznych. Polska, która ma na swoim koncie dwa zwycięstwa w Eurowizji Junior, liczy na kolejny sukces.

Zobacz też: Marianna Kłos w drodze na Eurowizję Junior! Tak fani pożegnali ją na lotnisku

Zobacz naszą galerię: Eurowizja Junior 2025: Tak pożegnano Mariannę Kłos na lotnisku

Marianna Kłos
19 zdjęć
Sonda
Eurowizja Junior 2025: Czy Polska ma szansę na zwycięstwo?
MICHAŁ SZPAK WYRWAŁ MIKROFON I POPROWADZIŁ WYWIAD. EUROWIZJA 2026 BĘDZIE JEGO?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA JUNIOR