Eurowizja Junior: Polska dwa razy sięgała po zwycięstwo

Na fali ogromnej popularności Konkursu Piosenki Eurowizji w 2023 roku powstała wersja dla dzieci. Od ponad 20 lat młodzi artyści wyruszają, by reprezentować swój kraj i podbić serca europejskiej publiczności. Polska występuje w konkursie od samego początku, ale nie braliśmy udziału we wszystkich edycjach.

W sumie nasi reprezentanci zaprezentowali się na eurowizyjnej scenie jedenaście razy. Konkurs wygraliśmy dwa razy. Roksana Węgiel (20 l.) dokonała tego w 2018 roku, a rok później pierwsze miejsce zajęła Viki Gabor (18 l.). O krok od zwycięstwa była też Sara James (17 l.), która w 2021 roku zajęła drugie miejsce.

Kilka miesięcy temu Telewizja Polska ogłosiła największą zmianę w historii dziecięcego talent show. Zwycięzca dziewiątej edycji "The Voice Kids" będzie automatycznie reprezentować Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2026! To oznacza, że młodzi artyści walczyć będą nie tylko o statuetkę, kontrakt płytowy i nagrodę pieniężną – stawką stanie się także występ na międzynarodowej scenie, przed milionami widzów.

Marianna Kłos wyruszyła na Eurowizję Junior. Co działo się na lotnisku?

Uczestnicy "The Voice Kids" już kilka razy reprezentowali Polskę podczas Eurowizji Junior. Tegoroczna reprezentantka również ma za sobą doświadczenie z tym programem. 12-letnia Marianna Kłos uczestniczyła w ósmej edycji show i pod okiem Nataszy Urbańskiej doszła do finału. Ostatecznie zajęła drugie miejsce. W czerwcu okazało się, że to właśnie ona będzie reprezentować Polskę podczas Eurowizji Junior. Finał konkursu odbędzie się 13 grudnia w Tbilisi, w Gruzji. 12-latka zaśpiewa utwór "Brightest Light".

Młodziutka piosenkarka wyruszyła już w drogę. Na warszawskim Okęciu pożegnali ją fani i dziennikarze. Na lotnisku pojawili się również jej przyjaciele ze szkoły. Ich widok bardzo ucieszył Mariannę. Przygotowano nawet specjalne transparenty. Kłos razem ze swoją ekipą przed wejściem na pokład samolotu wykonała swój eurowizyjny utwór.

