Amerykańskie show na losowaniu grup MŚ 2026

W piątek, 5 grudnia ceremonia losowania Mistrzostw Świata w piłce nożnej mężczyzn 2026! Na to wydarzenie fani sportu czekali od dawna. Przyszłoroczne mistrzostwa odbędą się w Stanach Zjednoczonych. Dzisiejsza ceremonia została zorganizowana z wielkim przepychem. Na scenie pojawiły się gwiazdy muzyki, a samą imprezę poprowadzili Kevin Hart i Heidi Klum.

Piękna modelka prowadziła ceremonię... 20 lat temu, przed MŚ 2006 w Niemczech. Krótko po rozpoczęciu na scenie pojawił się Andrea Bocelli, który zaśpiewał utwór "Nessun dorma" z opery "Turandot". Po zakończeniu występu zjawił się prezydent FIFA, Gianni Infantino.

Jesteśmy w Ameryce, potrzebujemy show - powiedział Infantino.

Po tym prezydent FIFA powitał głowy państw gospodarzy - Donalda Trumpa, Claudię Sheinbaum i Marka Carneya. Chwilę później Robbie Williams i zjawiskowa Nicole Scherzinger wykonali "Desire". Brytyjski piosenkarz kilka miesięcy temu został mianowany oficjalnym muzycznym ambasadorem organizacji.

Donald Trump z pokojową nagrodą

Kolejną muzyczną gwiazdą wydarzenia była Lauryn Hill, współzałożycielka kultowego zespołu Fugees. Na towarzyszył jej syn, YG Marley, który jest również wnukiem Boba Marleya. Imprezę zamknął występ grupy Village People, która zasłynęła z przeboju YMCA (skrót od Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Mężczyzn). Co ciekawe, w latach 70. utwór był hymnem środowiska LGBT. Teraz kojarzony jest głównie z Donaldem Trumpem, który w 2024 roku radośnie "tańczył" w rytm kultowej piosenki.

Chociaż na sali nie brakowało uznanych sportowców, utalentowanych muzyków i pięknych modelek, to największą gwiazdą imprezy był prezydent Stanów Zjednoczonych. Ku zdziwieniu opinii publicznej, został on nagrodzony przez FIFA nagrodą pokoju, która została przyznana po raz pierwszy w historii. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że została ona stworzona specjalnie dla niego.

