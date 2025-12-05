Śmierć Nikodema Mareckiego wstrząsnęła światem filmu

27 listopada w małopolskich Szczepanowicach doszło do tragicznego wypadku. 11-letni Nikodem Marecki po wyjściu z autobusu został potrącony przez samochód dostawczy. Na miejscu bardzo szybko pojawiły się służby ratunkowe, ale życia chłopca nie udało się uratować. Wpis na temat jego śmierci pojawił się na facebookowym profilu reżysera "Białej odwagi" Marcina Koszałki..

Nikodem Marecki dopiero zaczynał swoją przygodę ze światem filmu, ale na swoim koncie miał już role w głośnych filmach. Wystąpił m.in. w "Białej odwadze", "Zołzie", "Eryniach", "Zakochanych po uszy" czy "Szpitalu św. Anny". Tragiczna śmierć Nikodema wstrząsnęła nie tylko środowiskiem filmowym, ale również całą Polską. O śmierci młodego aktora pisała również zagraniczna prasa. Brytyjski dziennik "The Sun" wskazuje określił go jako "wschodzącą gwiazdę" i podkreślił, że miał przed sobą obiecującą przyszłość.

Poruszający widok na grobie Nikodema Mareckiego! Trudno powstrzymać łzy

Kondolencje spływały z całej Polski, a dziecięcego aktora w sieci żegnały gwiazdy polskiego show-biznesu, w tym Małgorzata Kożuchowska, Patryk Pniewski, Joanna Liszowska, Maja Ostaszewska, Katarzyna Zawadzka czy Sandra Staniszewska. Pogrzeb Nikodema Mareckiego odbył się w środę 3 grudnia. Na cmentarzu pojawił się tłum ludzi, ale nie było wśród nich znanych twarzy.

Żałobnicy przynosili ze sobą pluszaki, białe kwiaty, które składali na grobie chłopca. Dwa dni po pogrzebie grób dosłownie tonie we kwiatach. Dookoła ustawione są wieńce od rodziny oraz przyjaciół. Jeden z nich przyniósł Antek, kolega Nikodema ze szkolnej ławki. Napis na szarfie poruszy najtwardsze serca.

Twoje miejsce obok mnie jest puste - napisał Antek. Nikodem na zawsze pozostanie jednak w sercach i pamięci jego bliskich.

