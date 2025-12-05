Polski aktor nie żyje. Jego głos znali wszyscy!

Informacja o śmierci Rafała Kołsuta poruszyła zarówno fanów komiksu, jak i osoby związane z branżą filmową, edukacyjną czy dubbingową. Przez lata pełnił funkcję prezesa Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego, organizował wydarzenia, tworzył scenariusze, pisał recenzje i wykładał na uczelni. W polskim świecie komiksowym uchodził wręcz za "człowieka instytucję".

Choć największą część życia zawodowego poświęcił komiksowi oraz analizie kultury wizualnej, jego dorobek był znacznie szerszy. Rafał Kołsut zajmował się również dubbingiem i to z sukcesami, które pamięta wiele osób dorastających na przełomie lat 90. i 2000. Użyczył głosu m.in. w filmowej wersji "Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń", w której występował Jim Carrey, a także w popularnym serialu "Czarodzieje z Waverly Place". To jednak nie wszystko, jako dziecko występował w katolickim programie "Ziarno", gdzie wcielał się w postać Dyzia, jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów tamtych odcinków.

Cztery lata temu pojawił się w 11. odcinku "Podcastexu", w którym wracał wspomnieniami do czasów dziecięcej kariery i swoich pierwszych kontaktów z telewizją. Ten odcinek, często przez twórców uznawany za przełomowy, zdobył wyjątkową popularność w sieci. Wspomnienia Rafała wzbudziły na tyle duże zainteresowanie, że trafiły nawet na portale plotkarskie.

Był także badaczem kultury popularnej, szczególnie komiksu i animacji, oraz wielkim miłośnikiem serialu "Świat według Kiepskich". Cytaty z Paździocha, Ferdka czy Halinki recytował bez zastanowienia, a jego znajomość pierwszych sezonów budziła uznanie nawet wśród zagorzałych fanów. Ten serialowy "background" wielokrotnie okazywał się pomocny przy przygotowywaniu podcastów dotyczących "Kiepskich", które współtworzył. Do samego końca pozostawał aktywny w grupie "Pośredniawka", gdzie regularnie dzielił się memami, komentarzami i błyskotliwym humorem.

