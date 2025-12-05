Tak zmieniała się fryzura i figura Doroty Stalińskiej. 72-letnia aktorka jest prawdziwym kameleonem

Zawodowo Dorota Stalińska zadebiutowała w filmie "Człowiek z marmuru", a lata 80. przyniosły jej status jednej z najpopularniejszych polskich aktorek. Jej wizerunek - mocny, wyrazisty, często podkreślany zdecydowaną fryzurą - idealnie współgrał z granymi przez nią postaciami silnych kobiet.

W tamtym okresie Dorota Stalińska najczęściej pojawiała się w dynamicznych cięciach, podkreślających rysy twarzy i jej energiczny styl bycia. Nosiła fryzury, które świetnie wpisywały się w estetykę epoki: lekkie cieniowania, wyraziste grzywki i objętość charakterystyczną dla trendów lat 80.

Jej aktywność zawodowa i fizyczna bez wątpienia wpływały na to, jak wyglądała.

Sportowy styl życia Doroty Stalińskiej – tak zmieniała się jej sylwetka

Dorota Stalińska zawsze słynęła z nienagannej kondycji fizycznej. To nie przypadek - sport był i nadal jest integralną częścią jej życia. W latach 80., gdy w Polsce dopiero raczkowała moda na aerobik, to właśnie ona ją spopularyzowała, o czym opowiadała w "Dzień Dobry TVN".

Mało kto wie, że to ja w Polsce wprowadziłam modę na ćwiczenia. Był to rok 1983… I z tego powodu, że prowadziłam to w telewizji z wielkim sukcesem, znalazłam się na okładce amerykańskiego Newsweeka.

Regularne ćwiczenia, aktywność i zamiłowanie do pracy fizycznej sprawiały, że jej figura przez lata pozostawała wysportowana, smukła i sprężysta. Nawet dziś, mimo upływu czasu, aktorka imponuje formą. Dorota Stalińska to przykład osoby, która traktuje ruch jako element codzienności - od prac ogrodowych po aktywną rekreację. To pozwoliło jej utrzymać przez lata znakomitą kondycję.

Nie mam problemu upływu czasu i wieku… Zamierzam dożyć stu lat w sprawności fizycznej i psychicznej.

- mówiła Dorota Stalińska w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim.

Fryzury Doroty Stalińskiej - od krótkich cięć po naturalność

Fryzury Stalińskiej często odzwierciedlały jej temperament. Najbardziej rozpoznawalne były krótkie, mocno cieniowane włosy, które z czasem stały się jej znakiem firmowym. Podkreślały jej energię i charakterystyczny, niski i stanowczy głos. Wcześniej pokazywała się w dłuższej fryzurze - często były to rozpuszczone włosy. Jednak niezależnie od długości czy koloru, jej włosy zawsze współgrały z wizerunkiem kobiety silnej, niezależnej i pełnej pasji.

Zmieniała fryzury i styl, ale jedno pozostało niezmienne: Dorota Stalińska zawsze była kobietą o imponującej sile, kondycji i charyzmie. Każda jej życiowa przemiana odbijała się w wyglądzie, ale również w działaniach, którymi wpływa na kolejne pokolenia kobiet. Obejrzyjcie zdjęcia w naszej galerii.

Dorota Stalińska: Kobiety po 50-tce też są potrzebne