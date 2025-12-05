Moda na błyskawiczne odchudzanie zatacza coraz szersze kręgi, a wśród celebrytów temat środków na cukrzycę urósł wręcz do rangi "magicznego sposobu" na idealną sylwetkę. Zastrzyki, które miały pomagać osobom chorym, stały się narzędziem w walce o lepsze sylwetki. Jednak nie wszyscy podchodzą do tego bezkrytycznie. Bojarska-Ferenc, od lat edukująca Polaków w kwestii zdrowia, nie kryje obaw i jasno mówi, jakie mogą być skutki takiego odchudzania.

Mariola Bojarska-Ferenc szczerze o środkach odchudzających

Ekspertka nie ukrywa, że największym problemem jest przekonanie, iż lek może zastąpić zdrowy styl życia. W rozmowie z "Super Expressem" podkreśliła, że stosowanie środków dla diabetyków przez osoby, które chcą jedynie szybciej schudnąć, wiąże się z ogromnym ryzykiem/

Mam takie zdanie, że to po prostu działa tak, że efekt jojo prędzej czy później nastąpi, zwykle po czterech, sześciu latach, u niektórych po trzech latach. Często te osoby będą zdane na ten lek, zastrzyk, do końca życia. To właściwie powinni lekarze oceniać, nie ja. Ja bym jednak nie radziła. Wiem, że każdy chce tę cudowną tabletkę, ale warto popracować spokojnie na efekty, które na pewno starczą na dłużej - ćwiczenia i dieta i rozsądek - mówi "Super Expressowi" Mariola Bojarska-Ferenc.

Słowa Bojarskiej-Ferenc są mocnym uderzeniem w środowisko gwiazd, które coraz częściej otwarcie mówią o cudownych metamorfozach, ale rzadko wspominają, jakim kosztem zostały one osiągnięte.

Ekspertka zwraca uwagę, że choć efekty rzeczywiście mogą być szybkie, to organizm może zapłacić za nie wysoką cenę - od zaburzeń metabolicznych po konieczność trwałego, regularnego przyjmowania leku. Według niej droga na skróty nigdy nie zastąpi zrównoważonego stylu życia. Co sądzicie o jej wypowiedzi?

