Cary-Hiroyuki Tagawa zmarł w czwartek 4 grudnia 2025 roku w Santa Barbara. Informacja o jego odejściu poruszyła zarówno fanów kina, jak i środowisko filmowe. Aktor, który przez dekady budował wyjątkową karierę w Hollywood, odszedł otoczony przez najbliższych. Był jednym z tych artystów, których nazwisko natychmiast przywołuje obrazy kultowych ról.

Nie żyje znany aktor. Odszedł w wieku 75 lat!

Tagawa był jedną z najbardziej wyrazistych postaci kina lat 90. i początku XXI wieku. Przez lata stworzył dziesiątki ról, zarówno filmowych, jak i telewizyjnych. Światową sławę przyniosła mu kreacja czarnoksiężnika Shang Tsunga w ekranizacji gry "Mortal Kombat", która uczyniła go ikoną popkultury. Jego dorobek obejmuje również udział w takich produkcjach jak "Mój przyjaciel Hachiko", "Planeta małp", "Pearl Harbor” czy "Wyznania gejszy".

Widzowie cenili go za umiejętność nadawania antagonistom niezwykłej głębi. Sam aktor wielokrotnie podkreślał, że negatywne postacie nie były dla niego ograniczeniem, lecz szansą na pokazanie charakteru i aktorskiego warsztatu. W jednym z wywiadów mówił, że granie złoczyńców nauczyło go lepiej odczytywać naturę bohaterów pozytywnych.

Tagawa urodził się w 1950 roku w Tokio, choć większość życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Dorastał w Kalifornii jako syn japońskiej aktorki i amerykańskiego żołnierza. Już w szkole odkrył pasję do aktorstwa, którą później rozwijał na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Poza karierą filmową zajmował się również sztukami walki. W życiu prywatnym był mężem oraz ojcem trójki dzieci: Calena, Brynne i Cany. Doczekał się także wnuków.

