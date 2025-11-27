Nie żyje Agnieszka Maciąg. Miała zaledwie 56 lat

Nie żyje Agnieszka Maciąg. Miała zaledwie 56 lat. Gwiazda lat 90. od pewnego czasu zmagała się z ciężką chorobą. Informację o jej śmierci przekazał mąż modelki, Robert Wolański. Na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych zamieścił wpis, który łamie serca:

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło które dało cud narodzin.Teraz Światłością jesteś Ty.Bądź wolna bo zawsze kochałaś Wolność.Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości.Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze.

Na razie nie jest znana dokładna przyczyna śmierci modelki. Według medialnych doniesień w ostatnich latach zmagała się z nowotworem.

Agnieszka Maciąg w latach 90. była jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Piękna modelka pojawiała się na pokazach światowych marek oraz okładkach poczytnych prestiżowych magazynów. Sukcesy odnosiła również na ekranie, gdzie sprawdziła się jako aktorka czy dziennikarka. Prowadziła również kilka popularnych programów. Aktywnie angażowała się w pomoc innym. Z czasem odnalazła swoje nowe powołanie m.in. w astrologii.

