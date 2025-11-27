Nie żyje ceniony aktor. Wystąpił w „Świecie według Kiepskich” i „Na Wspólnej”. Poruszające pożegnanie ZASP

Smutna wiadomość obiegła środowisko aktorskie i fanów polskich seriali. Zmarł Stanisław Sparażyński – wieloletni członek ZASP, aktor o ogromnym dorobku, współpracujący przez dekady z licznymi teatrami w całej Polsce. Informację o jego odejściu przekazał Związek Artystów Scen Polskich w oficjalnym komunikacie opublikowanym na Facebooku.

Nasz kochany, serdeczny kolega, wspaniały aktor i cudowny człowiek, wieloletni członek ZASP odszedł wczoraj na niebiańską scenę. Żegnaj kochany Staszku

– napisano na Facebooku ZASP, żegnając artystę słowami pełnymi emocji i szacunku.

Dorobek artystyczny Stanisława Sparażyńskiego

Sparażyński był aktorem o bogatym dorobku. Wystąpił w jubileuszowym odcinku „Świata według Kiepskich”, zagrał również w popularnym serialu „Na Wspólnej”. Widzowie kojarzą go także z takich produkcji jak „Pogoda na jutro”, „Plebania” czy „Palec Boży” z 1972 roku. Jego kariera filmowa obejmowała również „Mazepę” (1975), „Zamach Stanu” (1980) oraz familijną „Pannę z mokrą głową” z 1994 roku.

Artysta, urodzony w 1931 roku w Golinie, przez lata związany był z teatrami w Poznaniu, Gnieźnie, Toruniu, Łodzi, Warszawie i Opolu. Ceniono go nie tylko za zawodowy kunszt, lecz także za ciepło i serdeczność, o których wspominają znajomi ze środowiska.

Rodzina poinformowała, że pożegnanie aktora odbędzie się we wtorek 2 grudnia o godz. 13:00 w parafii pod wezwaniem św. Augustyna w Warszawie. Później nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Bródnowski.