Siedmiolatek uruchomił silnik, auto potrąciło młodszą siostrę. Dramat na Opolszczyźnie

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-13 20:49

Niebezpieczne, nietypowe zdarzenie w Mechnicy (woj. opolskie). 7-letni chłopiec przypadkowo uruchomił silnik samochodu, który potrącił 5-letnią siostrę chłopca. Dziewczynka trafiła do szpitala, lecz na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kluczyki do auta

i

Autor: Pixabay/ Pixabay.com Zdj ilustracyjne.
Super Express Google News

7-latek uruchomił auto. Chwila nieuwagi, dramat w Mechnicy

Sprawę opisał RMF FM. W sobotę (13 grudnia) w Mechnicy kobieta szykowała się do wyjazdu z domu wraz z dziećmi. Tuż przed wyjściem wróciła do domu, ponieważ zapomniała czegoś. Zostawiła dzieci w samochodzie i przekazała kluczyki 7-letniemu synowi i poprosiła dzieci, aby zostały w samochodzie.

Aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu powiedział w rozmowie z RMF FM, że chłopiec, chcąc najprawdopodobniej włączyć radio, wsunął kluczyki do stacyjki i uruchomił silnik. Samochód ruszył i uderzył w 5-letnią dziewczynkę, siostrę chłopca.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. 5-latka trafiła do szpitala. Jak informują lekarze, życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziewczynka pozostaje jednak pod opieką specjalistów.

Wypadek w Mechnicy to bolesna lekcja, przypominająca o konieczności zachowania najwyższej ostrożności w obecności dzieci i pojazdów. Policja prowadzi szczegółowe dochodzenie w tej sprawie, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia i ustalić, czy doszło do zaniedbań.

CZYTAJ TEŻ: 44-latka zginęła po opuszczeniu auta. Kulisy koszmarnego karambolu na A4 w Opolskiem!

Źródło: RMF FM

Polecany artykuł:

Śmierć czyhała w gęstej mgle. Koszmar na A4
Śmiertelny wypadek w Sieprawiu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE
POLICJA
OPOLSKIE