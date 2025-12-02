Śmierć czyhała w gęstej mgle. Koszmar na A4

Śmiertelny wypadek na A4. Tragedia na wysokości Góry św. Anny

- Około godziny 9:25 na autostradzie A4 na 265 km w kierunku na Wrocław doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów w zdarzeniu brało udział minimum 6 pojazdów. Były to pojazdy osobowe, ciężarowe i autobus. Niestety w wyniku zdarzenia drogowego jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Mimo podjętej reanimacji nie udało się jej uratować życia. Dodatkowo jedna osoba z obrażeniami została zabrana przez medyków do szpitala - przekazali policjanci z KPP w Strzelcach Opolskich.

Funkcjonariusze dodają, że na miejscu trwają czynności służb ratunkowych pod nadzorem prokuratora. Okoliczności tego wypadku drogowego będą wyjaśniać strzeleccy policjanci. Ten rejon został opanowany przez gęstą mgłę. Mundurowi apelują do wszystkich o ostrożność. Więcej informacji wkrótce!

Gigantyczne utrudnienia dla kierowców

Funkcjonariusze z KPP w Strzelcach Opolskich dodali, że aktualnie na autostradzie A4 trwają utrudnienia w ruchu. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana, natomiast droga w kierunku Katowic odbywa się tylko pasem awaryjnym. Policja apeluje:

Podróżujący w kierunku Wrocławia powinni zjechać z autostrady na węźle Strzelce Opolskie i dalej DK 94 kierować się na Opole.

Podróżujący w kierunku Katowic powinni zjechać węzłem Krapkowice, a następnie kierować się DW426 na węzeł Kędzierzyn-Koźle.

