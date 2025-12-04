Alarm w Elektrowni Opole! Zagrożenie skażeniem chemicznym. Na miejscu strażacy!

W Elektrowni Opole doszło do awarii z zagrożeniem chemicznym, co uruchomiło akcję ratunkową.

Na miejscu interweniują specjalistyczne jednostki straży pożarnej, w tym grupy ratownictwa chemicznego.

Co spowodowało awarię i czy mieszkańcy są bezpieczni? Sprawdź najnowsze informacje.

Awaria w Elektrowni Opole

Jak powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu kpt. Łukasz Nowak, strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące awarii na terenie kompleksu Elektrowni Opole.

Strażacy w akcji

- Na miejscu pracują strażacy z grupy ratownictwa chemicznego z Opola. Do miasta jadą strażacy ze specjalistycznej jednostki zajmującej się zagrożeniami chemicznymi z Kędzierzyna-Koźla. W tej chwili nie mogę podać więcej szczegółów. Najważniejsze, że według obecnego stanu wiedzy, nikt nie odniósł obrażeń - powiedział kpt. Nowak.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie spowodowało zagrożenie skażeniem chemicznym. Służby starają się opanować sytuację i ustalić przyczyny awarii.

Czy mieszkańcom Opola i okolic grozi niebezpieczeństwo? Na szczęście, jak na razie, nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

