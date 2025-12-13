Liza Tsiklauri poprowadzi Eurowizję dla dzieci. Piękna blondynka ma figurę niczym bogini. Zobaczcie jej zdjęcia!

Liza Tsiklauri będzie gospodynią Eurowizji Junior 2025, której finał odbędzie się 13 grudnia w Tbilisi. Przepiękna blondynka pochodzi ze stolicy Gruzji i, według facebookowego profilu, jest wolna. Na jej instagramowym koncie nie brakuje uroczych zdjęć z wakacji, ale gwiazda w sieci pokazuje też fragmenty programów informacyjnych, które od lat prowadzi. Gruzinka działa w mediach na tyle długo, że zdążyła wypracować sobie wysoką pozycję. Zaczynała w 2008 r., a od 2014 skupia się na programach politycznych.
Lisa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci gruzińskiej telewizji. Od wielu lat wita widzów na antenie telewizji publicznej i przekazuje im ważne wiadomości z Gruzji i ze świata. Ze względu na swój charakterystyczny wygląd, nieustannie uśmiechniętą twarz i pozytywne nastawienie ma wielu fanów.
Liza nie chciała być dziennikarką
Moje pierwsze kroki w dziennikarstwie były bardzo trudne i wymagały ciężkiej pracy. Po ukończeniu drugiego roku studiów dziennikarskich przyjechałam na staż do telewizji publicznej. Od samego początku pracowałam w dziale wiadomości i w dziale kultury. Po pewnym czasie zdałam sobie sprawę, że interesuję się również sferą społeczno-polityczną i poszłam w tym kierunku – opowiadała Tsiklauri w rozmowie z serwisem Marao.
Podobno w dzieciństwie nigdy nie marzyła o pracy dziennikarskiej. Jej pasją był tenis i chciała odnieść sukces w tej dziedzinie.
Wiele dobrych rzeczy wydarzyło się w moim życiu przypadkiem i właśnie dlatego wybrałam ten zawód. W rodzinie zarówno moja mama, jak i babcia są lekarkami i kiedy nadszedł czas wyboru, zaproponowały mi tę opcję. Wiedziałam na pewno, że bycie lekarzem to jedyny zawód, którego nie chciałam - wyznała Liza.
Gruzińska gwiazda słynie z profesjonalizmu, ale i urody
Liza Tsiklauri wyróżnia się urodą. Jest piękną blondynką o nieskazitelnej sylwetce, która jednak ma niezdrową skłonność do zbytniego opalania się, co sama przyznaje w mediach społecznościowych.
Na tle koleżanek z branży wyróżnia się nie tylko dopracowanym wizerunkiem, ale i... szerokim uśmiechem oraz optymizmem.
Generalnie jestem szczęśliwa każdego dnia. Niektórym może się to wydawać dziwne. Kiedy zaczynałam pracę w telewizji, kolega zapytał: Jak to możliwe, że Lisa jest zawsze w dobrym humorze i uśmiechnięta?. Może nie zawsze się uśmiechasz, ale i tak powinieneś się uśmiechać, a powód wkrótce się pojawi. Naprawdę cieszę się każdego dnia, że mam niezwykłą rodzinę, relacje z nią wiele dla mnie znaczą i to nie są puste słowa. Mam wspaniałych przyjaciół. Nie mam na co narzekać - mówiła Liza.
Kto reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior 2025?
Finał Eurowizji Junior zaplanowano na sobotę 13 grudnia 2025 roku. Polskę reprezentować będzie Marianna Kłos, finalistka programu "The Voice Kids", z piosenką "Brightest Light". Wystąpi jako dziewiąta w kolejności. W konkursie weźmie udział 18 państw, w tym powracające po przerwach Azerbejdżan, Chorwacja i Czarnogóra.
