Liza Tsiklauri poprowadzi Eurowizję dla dzieci. Piękna blondynka ma figurę niczym bogini. Zobaczcie jej zdjęcia!

Liza Tsiklauri będzie gospodynią Eurowizji Junior 2025, której finał odbędzie się 13 grudnia w Tbilisi. Przepiękna blondynka pochodzi ze stolicy Gruzji i, według facebookowego profilu, jest wolna. Na jej instagramowym koncie nie brakuje uroczych zdjęć z wakacji, ale gwiazda w sieci pokazuje też fragmenty programów informacyjnych, które od lat prowadzi. Gruzinka działa w mediach na tyle długo, że zdążyła wypracować sobie wysoką pozycję. Zaczynała w 2008 r., a od 2014 skupia się na programach politycznych.

Lisa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci gruzińskiej telewizji. Od wielu lat wita widzów na antenie telewizji publicznej i przekazuje im ważne wiadomości z Gruzji i ze świata. Ze względu na swój charakterystyczny wygląd, nieustannie uśmiechniętą twarz i pozytywne nastawienie ma wielu fanów.

Zobacz także: Głosowanie Eurowizja Junior 2025: Jak oddać głos na Polskę? Instrukcja krok po kroku

Liza nie chciała być dziennikarką

Moje pierwsze kroki w dziennikarstwie były bardzo trudne i wymagały ciężkiej pracy. Po ukończeniu drugiego roku studiów dziennikarskich przyjechałam na staż do telewizji publicznej. Od samego początku pracowałam w dziale wiadomości i w dziale kultury. Po pewnym czasie zdałam sobie sprawę, że interesuję się również sferą społeczno-polityczną i poszłam w tym kierunku – opowiadała Tsiklauri w rozmowie z serwisem Marao.

Podobno w dzieciństwie nigdy nie marzyła o pracy dziennikarskiej. Jej pasją był tenis i chciała odnieść sukces w tej dziedzinie.

Zobacz także: Gwiazdy Eurowizji Junior ujawnione! Oni poprowadzą wielki finał w Tbilisi

Wiele dobrych rzeczy wydarzyło się w moim życiu przypadkiem i właśnie dlatego wybrałam ten zawód. W rodzinie zarówno moja mama, jak i babcia są lekarkami i kiedy nadszedł czas wyboru, zaproponowały mi tę opcję. Wiedziałam na pewno, że bycie lekarzem to jedyny zawód, którego nie chciałam - wyznała Liza.

Gruzińska gwiazda słynie z profesjonalizmu, ale i urody

Liza Tsiklauri wyróżnia się urodą. Jest piękną blondynką o nieskazitelnej sylwetce, która jednak ma niezdrową skłonność do zbytniego opalania się, co sama przyznaje w mediach społecznościowych.

Na tle koleżanek z branży wyróżnia się nie tylko dopracowanym wizerunkiem, ale i... szerokim uśmiechem oraz optymizmem.

Zobacz także: Marianna Kłos reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior! Kim jest i kto jeszcze wystąpi?

Generalnie jestem szczęśliwa każdego dnia. Niektórym może się to wydawać dziwne. Kiedy zaczynałam pracę w telewizji, kolega zapytał: Jak to możliwe, że Lisa jest zawsze w dobrym humorze i uśmiechnięta?. Może nie zawsze się uśmiechasz, ale i tak powinieneś się uśmiechać, a powód wkrótce się pojawi. Naprawdę cieszę się każdego dnia, że ​​mam niezwykłą rodzinę, relacje z nią wiele dla mnie znaczą i to nie są puste słowa. Mam wspaniałych przyjaciół. Nie mam na co narzekać - mówiła Liza.

Kto reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior 2025?

Finał Eurowizji Junior zaplanowano na sobotę 13 grudnia 2025 roku. Polskę reprezentować będzie Marianna Kłos, finalistka programu "The Voice Kids", z piosenką "Brightest Light". Wystąpi jako dziewiąta w kolejności. W konkursie weźmie udział 18 państw, w tym powracające po przerwach Azerbejdżan, Chorwacja i Czarnogóra.

Zobacz także: Ma dopiero 14 lat, a doświadczenia może pozazdrościć mu niejeden artysta. To faworyt Eurowizji Junior 2025!

Zobacz więcej zdjęć. Głosowanie Eurowizja Junior 2025: Jak oddać głos na Polskę?

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska chwilę po awansie do wielkiego finału Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.