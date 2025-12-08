Gwiazdy Eurowizji Junior ujawnione! Oni poprowadzą wielki finał w Tbilisi

Wielkie emocje przed 23. Konkursem Piosenki Eurowizji Junior sięgają zenitu! Europejska Unia Nadawców (EBU) oraz gruziński nadawca publiczny (GPB) oficjalnie ogłosili, kto poprowadzi tegoroczne widowisko. Prowadzący Eurowizję Junior 2025 to duet znanych gruzińskich osobistości telewizyjnych, który przywita młodocianych artystów i widzów w Tbilisi już 13 grudnia 2025 roku. Poznajmy ich bliżej!

Fani Konkursu Piosenki Eurowizji Junior na całym świecie z niecierpliwością czekali na tę informację. Gruziński nadawca GPB, organizator tegorocznej edycji, ogłosił, że wielki finał, który odbędzie się 13 grudnia 2025 roku w Tbilisi, poprowadzi duet: David Aladashvili i Liza Tsiklauri. Ogłoszenie to nastąpiło na początku listopada, finalizując kluczowy element produkcji tego międzynarodowego show. Para prezenterów związanych z gruzińską telewizją będzie miała zaszczyt i obowiązek przeprowadzić miliony widzów przez muzyczne zmagania młodych talentów z całej Europy.

Kim są prowadzący Eurowizję Junior 2025? Sylwetki gwiazd

Wybór gospodarzy nigdy nie jest przypadkowy. Stawia się na osoby charyzmatyczne, doświadczone w pracy przed kamerą i potrafiące nawiązać kontakt zarówno z publicznością, jak i z młodymi wykonawcami. Tegoroczny duet idealnie wpisuje się w te kryteria.

David Aladashvili: muzyk i osobowość telewizyjna

David Aladashvili to postać doskonale znana gruzińskiej publiczności. Jest cenionym pianistą, który studiował w prestiżowej Juilliard School w Nowym Jorku i ma na swoim koncie występy w tak renomowanych miejscach jak Carnegie Hall. Jego związek z muzyką jest więc niezwykle głęboki. Poza karierą artystyczną Aladashvili jest również znanym gospodarzem programów muzycznych w telewizji GPB. Co więcej, pełni funkcję dyrektora artystycznego Narodowego Pałacu Młodzieży w Tbilisi.

Jego doświadczenie z Eurowizją Junior jest szczególnie bogate, ponieważ prowadzi program "Ranina" – popularne dziecięce show, które od 2018 roku służy jako gruzińskie preselekcje do konkursu. To gwarantuje, że David doskonale rozumie specyfikę pracy z młodymi artystami i potrafi zarządzać emocjami towarzyszącymi tak wielkiemu wydarzeniu.

Liza Tsiklauri: doświadczona dziennikarka i prezenterka

Partnerką Davida na scenie będzie Liza Tsiklauri. Jest to ceniona dziennikarka i prezenterka, której kariera w dużej mierze skupia się na programach informacyjnych. Jej profesjonalizm i opanowanie z pewnością będą kluczowe podczas prowadzenia transmisji na żywo. Liza ma już na koncie doświadczenie w prowadzeniu dużych, międzynarodowych wydarzeń - w przeszłości była gospodynią m.in. ceremonii otwarcia Eurobasketu 2022. Jej wybór świadczy o chęci zapewnienia najwyższego poziomu merytorycznego i organizacyjnego widowiska.Gruzja gospodarzem po raz drugi. Czego możemy się spodziewać?

Tegoroczny konkurs odbędzie się w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego w Tbilisi. Jest to już drugi raz, kiedy Gruzja ma zaszczyt gościć Eurowizję Junior – poprzednio konkurs odbył się w tym samym mieście w 2017 roku. Gruzja jest krajem o największej liczbie zwycięstw w historii konkursu, co pokazuje ogromne zaangażowanie i pasję do tego wydarzenia.

Finał zaplanowano na sobotę, 13 grudnia 2025 roku. Polskę reprezentować będzie Marianna Kłos, finalistka programu "The Voice Kids", z piosenką "Brightest Light". Wystąpi jako dziewiąta w kolejności. W konkursie weźmie udział 18 państw, w tym powracające po przerwach Azerbejdżan, Chorwacja i Czarnogóra.

Rola prowadzących będzie kluczowa dla stworzenia niezapomnianej atmosfery. Od powitania Europy, przez rozmowy z uczestnikami w Green Roomie, aż po kulminacyjny moment ogłoszenia wyników – to właśnie David Aladashvili i Liza Tsiklauri będą twarzami Eurowizji Junior 2025, jednocząc publiczność pod hasłem "United by Music".

