Fani Konkursu Piosenki Eurowizji Junior na całym świecie z niecierpliwością czekali na tę informację. Gruziński nadawca GPB, organizator tegorocznej edycji, ogłosił, że wielki finał, który odbędzie się 13 grudnia 2025 roku w Tbilisi, poprowadzi duet: David Aladashvili i Liza Tsiklauri. Ogłoszenie to nastąpiło na początku listopada, finalizując kluczowy element produkcji tego międzynarodowego show. Para prezenterów związanych z gruzińską telewizją będzie miała zaszczyt i obowiązek przeprowadzić miliony widzów przez muzyczne zmagania młodych talentów z całej Europy.

Kim są prowadzący Eurowizję Junior 2025? Sylwetki gwiazd

Wybór gospodarzy nigdy nie jest przypadkowy. Stawia się na osoby charyzmatyczne, doświadczone w pracy przed kamerą i potrafiące nawiązać kontakt zarówno z publicznością, jak i z młodymi wykonawcami. Tegoroczny duet idealnie wpisuje się w te kryteria.

David Aladashvili: muzyk i osobowość telewizyjna

David Aladashvili to postać doskonale znana gruzińskiej publiczności. Jest cenionym pianistą, który studiował w prestiżowej Juilliard School w Nowym Jorku i ma na swoim koncie występy w tak renomowanych miejscach jak Carnegie Hall. Jego związek z muzyką jest więc niezwykle głęboki. Poza karierą artystyczną Aladashvili jest również znanym gospodarzem programów muzycznych w telewizji GPB. Co więcej, pełni funkcję dyrektora artystycznego Narodowego Pałacu Młodzieży w Tbilisi.

Jego doświadczenie z Eurowizją Junior jest szczególnie bogate, ponieważ prowadzi program "Ranina" – popularne dziecięce show, które od 2018 roku służy jako gruzińskie preselekcje do konkursu. To gwarantuje, że David doskonale rozumie specyfikę pracy z młodymi artystami i potrafi zarządzać emocjami towarzyszącymi tak wielkiemu wydarzeniu.

Liza Tsiklauri: doświadczona dziennikarka i prezenterka

Partnerką Davida na scenie będzie Liza Tsiklauri. Jest to ceniona dziennikarka i prezenterka, której kariera w dużej mierze skupia się na programach informacyjnych. Jej profesjonalizm i opanowanie z pewnością będą kluczowe podczas prowadzenia transmisji na żywo. Liza ma już na koncie doświadczenie w prowadzeniu dużych, międzynarodowych wydarzeń - w przeszłości była gospodynią m.in. ceremonii otwarcia Eurobasketu 2022. Jej wybór świadczy o chęci zapewnienia najwyższego poziomu merytorycznego i organizacyjnego widowiska.Gruzja gospodarzem po raz drugi. Czego możemy się spodziewać?

Tegoroczny konkurs odbędzie się w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego w Tbilisi. Jest to już drugi raz, kiedy Gruzja ma zaszczyt gościć Eurowizję Junior – poprzednio konkurs odbył się w tym samym mieście w 2017 roku. Gruzja jest krajem o największej liczbie zwycięstw w historii konkursu, co pokazuje ogromne zaangażowanie i pasję do tego wydarzenia.

Finał zaplanowano na sobotę, 13 grudnia 2025 roku. Polskę reprezentować będzie Marianna Kłos, finalistka programu "The Voice Kids", z piosenką "Brightest Light". Wystąpi jako dziewiąta w kolejności. W konkursie weźmie udział 18 państw, w tym powracające po przerwach Azerbejdżan, Chorwacja i Czarnogóra.

Rola prowadzących będzie kluczowa dla stworzenia niezapomnianej atmosfery. Od powitania Europy, przez rozmowy z uczestnikami w Green Roomie, aż po kulminacyjny moment ogłoszenia wyników – to właśnie David Aladashvili i Liza Tsiklauri będą twarzami Eurowizji Junior 2025, jednocząc publiczność pod hasłem "United by Music".

