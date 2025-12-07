Polska rozgrzewa Eurowizję Junior! Pierwsze zdjęcia z próby Marianny Kłos robią wrażenie

Reprezentacja Polski dotarła do stolicy Gruzji! Od tego momentu rozpoczął się intensywny czas prób, szlifowania wokalu i dopracowywania każdego elementu występu. Niedziela była dla Marianny Kłos wyjątkowo emocjonująca, to właśnie wtedy odbyła się pierwsza oficjalna próba na scenie Olimpic Hall, podczas której ekipa miała okazję sprawdzić techniczne aspekty prezentacji. Organizatorzy konkursu natychmiast udostępnili pierwsze fotografie.

Eurowizja Junior 2025: Marianna Kłos już trenuje do występu

Pierwszy dzień pobytu w Tbilisi polska delegacja poświęciła na aklimatyzację i ostatnie przygotowania. Marianna Kłos pracowała nad emisją głosu z trenerką wokalną Marie Napieralską, a także nad układem tanecznym stworzonym przez reżysera Kamila Staszczyszyna oraz Paulinę Przestrzelską.

Podczas niedzielnej próby technicznej po raz pierwszy można było zobaczyć sceniczne elementy, które stworzą całą narrację występu Marianny. Zdjęcia opublikowane przez organizatorów ujawniły kostium Marianny, wizualne tła oraz charakterystyczny nastrój spektaklu. Całość ma, jak podkreślają twórcy prowadzić widzów przez emocjonalną, wielowarstwową historię inspirowaną symboliką i baśniowym światem. Choć młoda wokalistka jest główną bohaterką tej prezentacji, na scenie nie będzie sama! Towarzyszyć jej mają tancerki wcielające się w tajemnicze "syreny".

Sceniczna narracja została zbudowana wokół trzech motywów: energii, światła i mocy. To one mają nadać rytm całemu widowisku. Twórcy trzymają w sekrecie najważniejsze punkty występu, ale zapewniają, że finał Eurowizji Junior pokaże Mariannę w pełnej, dojrzałej artystycznie odsłonie!

