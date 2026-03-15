Polka na czerwonym dywanie robi furorę. Walczy o Oscara a jej strój ma ukryty przekaz

Oscary 2026. Małgosia Turzańska zachwyciła na czerwonym dywanie

Amerykańskie nagrody filmowe, Oscary 2026, przyciągnęły do Los Angeles śmietankę świata kina. Emocje tradycyjnie podgrzewa ceremonia na czerwonym dywanie przed Dolby Theatre, która dla wielu widzów bywa wręcz ważniejsza niż samo ogłoszenie zwycięzców. To właśnie tam niesamowite wrażenie zrobiła Polka, Małgosia Turzańska.

Zjawiskowa kreacja Polki. Suknia pokryta agrafkami

Polska artystka w tym roku ma szansę na zdobycie Oscara za kostiumy stworzone na potrzeby "Hamneta". Film zebrał łącznie osiem nominacji, wliczając w to szansę na tytuł najlepszej produkcji. Turzańska przed obiektywami zaprezentowała się w efektownej, czarnej sukni, którą w całości zdobiły przypięte agrafki. Ten niecodzienny projekt stanowił bezpośrednie i oryginalne nawiązanie do jej codziennej pracy.

Autor: MIKE COPPOLA/Getty AFP/East News/ East News

Dwoje Polaków z szansą na prestiżową statuetkę

W wyścigu o nagrody Akademii bierze udział jeszcze jeden nasz rodak. Szansę na nagrodę ma Maciej Szczerbowski, który we współpracy z Chrisem Lavisem stworzył obraz "The Girl Who Cried Pearls", nominowany jako najlepszy krótkometrażowy film animowany. Dodatkowo Akademia dostrzegła polską koprodukcję zatytułowaną "Brzydka siostra", która rywalizuje w kategorii poświęconej najlepszej charakteryzacji.

"Hamnet" walczy o najwyższe laury. O czym opowiada nominowany film?

Film przyniósł Turzańskiej nominację, a wyreżyserowała go Chloé Zhao, która zdobyła już Oscara za obraz "Nomadland". Produkcja bazuje na docenionej przez czytelników powieści autorstwa Maggie O'Farrell, która współtworzyła scenariusz. Z oficjalnego opisu dowiadujemy się, że opowieść zaczyna się w 1580 roku, gdy zafascynowany słowami nauczyciel łaciny Will (grany przez Paula Mescala) zakochuje się w Agnes (Jessie Buckley), niezwykłej kobiecie bliższej naturze niż ludziom. Po szybkich oświadczynach para buduje swoje życie wokół siebie, doczekawszy się trojga dzieci: Elizy (Freya Hannan-Mills) oraz bliźniąt, Judith (Olivia Lynes) i Hamneta (Jacobi Jupe). Will, dopingowany przez żonę, wyjeżdża do Londynu za swoimi ambicjami, co rodzi trudności wynikające z rozłąki. Prawdziwy sprawdzian dla ich związku przynosi jednak rodzinny dramat, po którym w akcie żałoby powstaje "Hamlet", uważany za jedno z arcydzieł światowej literatury.

