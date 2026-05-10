Tak ekipa "Tańca z Gwiazdami" balowała przed wielkim finałem. Całonocna impreza zamiast treningów

Julita Buczek
2026-05-10 12:29

Było głośno, tłumnie i bardzo gwiazdorsko! Piotr Kędzierski świętował swoje urodziny w jednej ze swoich restauracji, zapraszając na imprezę prawdziwe tłumy gości. Na miejscu pojawili się także uczestnicy "Tańca z Gwiazdami", którzy wspólnie bawili się do późnych godzin nocnych. Jak widać na zdjęciach, atmosfera była udana!

Wielki finał już niedługo, a ci robią imprezę. Szok!

Urodzinowe przyjęcie Piotra Kędzierskiego zamieniło się w prawdziwe show z udziałem znanych gwiazd polskiego show-biznesu. Dziennikarz i restaurator postanowił świętować w swoim lokalu, który na ten wieczór stał się miejscem spotkania przyjaciół, celebrytów i uczestników tanecznego hitu Polsatu. Goście zaczęli zjeżdżać się już wczesnym wieczorem, a restauracja szybko wypełniła się śmiechem i muzyką. Wśród zaproszonych nie zabrakło osób związanych z "Tańcem z Gwiazdami", które po intensywnych treningach i odcinkach na żywo mogły wreszcie pozwolić sobie na chwilę relaksu.

Impreza od początku miała luźny, nieformalny charakter. Kędzierski zadbał o to, by jego goście czuli się swobodnie. Wśród bawiących się gości można było dostrzec uczestników "Tańca z Gwiazdami", którzy jeszcze niedawno walczyli o wysokie noty na parkiecie. Tym razem zamiast tanecznych choreografii były rozmowy, wspólne zdjęcia i śmiech do późnej nocy. Nie zabrakło też wspólnych wyjść na "dymka".

Jak udało nam się ustalić, to właśnie uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" należeli do najbardziej rozbawionych gości wieczoru. Chętnie pozowali do zdjęć, tańczyli i integrowali się z innymi osobami. Widać było, że po intensywnym okresie treningów i występów na żywo, taka impreza była dla nich idealnym sposobem na rozładowanie emocji. Sam Piotr Kędzierski przez cały wieczór nie schodził z parkietu i dbał o to, by każdy z gości czuł się wyjątkowo. Na imprezie obecni byli między innymi: Kamil Nożyński, Michał Marszał, Jacek Laskowski, Norbi, Tomasz Wygoda, Magdalena Tarnowska, Mikołaj Bagiński, Izabela Skierska czy Paulina Gałązka.

