Widzowie podzieleni po "Mam Talent!"! Krupińska komentuje

Internauci grzmią po "Mam Talent!", a Krupińska odpowiada

Każda edycja "Mam Talent!" przynosi nie tylko spektakularne występy, ale też gorące dyskusje w internecie. Szczególnie wtedy, gdy na scenie pojawiają się dzieci. Widzowie często dzielą się na dwa obozy - jedni uważają, że program daje młodym ludziom wielką szansę, inni alarmują, że dzieci nie powinny przeżywać tak silnych emocji i publicznej oceny. Po ostatnich odcinkach emocje ponownie sięgnęły zenitu. Fani programu komentowali zarówno łzy uczestników, jak i decyzje jurorów dotyczące awansów do kolejnych etapów. Teraz głos w sprawie zabrała Paulina Krupińska, która nie ma wątpliwości, że dzieci pojawiają się w programie z konkretnego powodu.

Paulina Krupińska reaguje na falę komentarzy po "Mam Talent!"

Prowadząca show "Mam Talent!" zwraca uwagę, że największe emocje budzą zazwyczaj nie komentarze jurorów, ale same wyniki i decyzje dotyczące awansów. Paulina Krupińska podkreśla jednak, że udział najmłodszych uczestników w programie nie jest przypadkowy. Według niej dzieci trafiają do "Mam Talent!", bo same tego chcą i naprawdę mają wyjątkowe umiejętności. Jednocześnie zaznacza, że program to także lekcja radzenia sobie z emocjami i stresem, które są częścią życia każdego człowieka. Paulina uważa też, że ogromną rolę odgrywają rodzice, którzy najlepiej wiedzą, czy ich dziecko jest gotowe na udział w takim formacie.

Akurat nasze jury, jeżeli chodzi o ocenianie dzieci, to nie pamiętam, żeby padło jakiekolwiek negatywne słowo od jakiegokolwiek jurora, więc to chyba bardziej chodzi o te decyzje, że to dziecko nie dostało się do finału albo się dostało, a nie powinno. Dzieci w programach telewizyjnych zawsze będą wzbudzać emocje, ale z jakiegoś powodu one się tu pojawiły, bo chciały, bo faktycznie mają duży talent - ten program daje wiele możliwości. Mam przykład nawet uczestników z poprzednich edycji, gdzie faktycznie ten program "Mam Talent!", dał i taką przepustkę możliwość do zaprezentowania się, a z drugiej strony zmierzenia się też z tym stresem to jest tak, że nas, ludzi wiele razy w życiu czekają różne sytuacje, więc poniekąd tutaj mamy też różny wachlarz emocji, w których się te dzieci mierzą - mówi nam Paulina Krupińska.

Prezenterka przypomniała również sytuacje z poprzednich odcinków, kiedy internauci krytykowali program niezależnie od podjętych decyzji. Gdy jeden z chłopców nie przeszedł dalej i rozpłakał się na scenie, w sieci pojawiły się głosy, że dzieci nie powinny być narażane na takie emocje. Z kolei, gdy najmłodsza uczestniczka tej edycji dostała się do finału, część widzów również była oburzona. Mimo ogromnych emocji wokół udziału dzieci w „Mam Talent!”, Paulina Krupińska nie ma wątpliwości, że program daje młodym uczestnikom ogromną szansę na rozwój i spełnianie marzeń. Prezenterka podkreśla też, że w show najważniejszy jest szacunek i bezpieczeństwo dzieci.

Wydaje mi się, że jest to rola rodziców... ocenić, czy to dziecko nadaje się na taką scenę, czy nie, nikt dzieci tutaj siłą nie wypycha. W zeszłym tygodniu przecież nasza Margarytka cudowna, która tańczyła, dostała się, kiedyś Miłosz nie przeszedł, bo dostał się z dzikiej karty, dostał się jako dzika karta do kolejnego etapu i miał możliwość zawalczyć o finał, to pamiętam wtedy po prostu też się pojawiło bardzo dużo negatywnych komentarzy, że to dziecko płakało, że nie powinno być skazane na takie emocje a z drugiej strony, potem kiedy malutka uczestniczka najmłodsza w tej edycji dostaje się do finału, też jest źle, że nie powinna się dostać. Tutaj na pewno nikomu się nie wydarzyła krzywda, nikt nikogo w naszym programie na pewno nie krytykował - mówi "Super Expressowi" Paulina.

Rozmawiała Julita Buczek

