Olśniewający półfinał "Mam talent!": Wieniawa błyszczy w kryształach, Krupińska-Karpiel zachwyca

Iwona Janczewska
2026-04-12 8:05

Sobotni półfinał "Mam talent!" udowodnił, że telewizyjne show to dziś nie tylko emocje na scenie, ale też prawdziwy pokaz mody. Błyszczały nie tylko talenty uczestników - równie mocno przyciągały spojrzenia stylizacje jurorów czy prowadzących. Julia Wieniawa i Paulina Krupińska-Karpiel zaprezentowały dwa zupełnie różne podejścia do wieczorowej elegancji - od odważnej transparentności po architektoniczną formę. Zobaczcie sami!

Julia Wieniawa w błyszczącej stylizacji

Stylizacja Julii Wieniawy była jedną z tych, które natychmiast wywołują dyskusję - i trudno się temu dziwić. Jurorka postawiła na modowy manifest w duchu "naked dress", ale w bardzo wyrafinowanym wydaniu.

Długa, transparentna suknia z czarnej siateczki została gęsto pokryta połyskującymi kryształkami, które przy każdym ruchu łapały światło reflektorów. Efekt przypominał rozgwieżdżone niebo - zmysłowy, ale jednocześnie elegancki.

Pod spodem znalazło się klasyczne czarne body o wyraźnie zaznaczonym kroju. To ono równoważyło całość stylizacji Julii Wieniawy - nadawało jej strukturę i sprawiało, że odważna forma nie przekraczała granicy dobrego smaku.

Minimalistyczne, sandały na cienkich paskach subtelnie wydłużały sylwetkę, nie odciągając uwagi od sukni. Całość dopełniły gładkie, zaczesane w kok włosy oraz świetlisty makijaż, który podkreślał naturalną urodę Wieniawy.

Paulina Krupińska-Karpiel postawiła na klasyczną czerń

Na drugim biegunie znalazła się Paulina Krupińska-Karpiel, która postawiła na elegancję o bardziej rzeźbiarskim charakterze.

Jej długa, dopasowana suknia w odcieniu głębokiej czerni zachwycała szlachetnością materiału, który pięknie pracował ze światłem. Kluczowym elementem był jednak krój.

Asymetryczny dekolt z jednym odkrytym ramieniem i wyraźnie zarysowaną, niemal architektoniczną formą przy drugim nadawał stylizacji wyrazistości. To detal, który budował całą sylwetkę - mocny, nowoczesny, ale nadal bardzo elegancki. Zmysłowy akcent pojawił się w postaci cielistej siateczki po boku sukni, tworzącej iluzję głębokiego wycięcia.

Stylizację uzupełniła cięższa biżuteria w odcieniu starego złota - nieregularne formy przypominające organiczne kształty dodały całości artystycznego charakteru. Miękkie, hollywoodzkie fale złagodziły geometryczność sukni i wprowadziły nutę klasycznego glamour.

Kto jeszcze pozował przed obiektywami fotoreporterów? Obejrzyj zdjęcia w naszej galerii.

Czy jesteś mądrzejszy od uczestniczek "Królowej Przetrwania"?
Pytanie 1 z 16
Kim był Neil Armstrong?
