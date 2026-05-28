Katarzyna Cichopek zaskoczyła naturalnym wyglądem. Pokazała twarz bez makijażu

Od ponad dwudziestu lat Katarzyna Cichopek utrzymuje się w ścisłej czołówce najbardziej rozpoznawalnych postaci krajowego show-biznesu. Odtwórczyni roli Kingi Zduńskiej w wywiadzie dla portalu ESKA.pl wyznała, że prawdziwy przełom w postrzeganiu jej osoby przez widzów nastąpił w 2005 roku. Właśnie udział w drugiej odsłonie popularnego programu telewizyjnego pozwolił jej zbudować własną tożsamość i wyjść z cienia serialowej bohaterki.

„Wchodziłam do programu jako Kinga Zduńska. Mało kto wiedział, jak mam naprawdę na imię. Wychodziłam już jako Katarzyna Cichopek. To był program, w którym - po pierwsze - odzyskałam tożsamość, a po drugie dałam się poznać z zupełnie innej strony. Dla mnie to była niesamowita przygoda. Tak marzyłam, żeby być w tym programie” – wspominała z sentymentem aktorka.

Działalność biznesowa Katarzyny Cichopek

Z biegiem lat znana prezenterka zaczęła intensywnie działać również na polu biznesowym. Jej oficjalne konto na Instagramie obfituje w różnorodne kampanie promocyjne oraz obszerne prezentacje modowych stylizacji. Niedawno celebrytka zdecydowała się na nieco odważniejszy krok i opublikowała materiał ukazujący ją w całkowicie naturalnej odsłonie. Pokazywanie się publiczności bez nałożonych kosmetyków kolorowych staje się coraz popularniejszym trendem, który niezmiennie wywołuje ogromny entuzjazm i spotyka się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony internautów.

Katarzyna Cichopek bez makijażu na Instagramie

Fani niezwykle rzadko mają okazję oglądać Katarzynę Cichopek w tak autentycznym wydaniu. Prowadząca poranne pasmo "Halo tu Polsat" zawsze pojawia się przed telewizyjnymi kamerami w nienagannym makijażu oraz doskonale przygotowana pod kątem merytorycznym. Jednak przy okazji realizacji najnowszej internetowej kampanii reklamowej, gwiazda postawiła na stuprocentową naturalność. W zamieszczonym w sieci nagraniu wideo celebrytka udokumentowała własną przemianę wizualną, prezentując widzom krok po kroku cały proces powstawania makijażu.

