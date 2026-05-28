Agata Kulesza w świecie, który zakazał starości. "Czas, który nie nadszedł" to najważniejszy polski film ostatnich lat?

Fabuła "Czasu, który nie nadszedł" z Agatą Kuleszą

Historia skupia się na Sarze, w którą wciela się Agata Kulesza, znana z takich produkcji jak "Ida" czy "Skazana". Kobieta odrzuciła możliwość poddania się zabiegom zatrzymującym starzenie, przez co została wyrzucona na margines nowego społeczeństwa. W rzeczywistości, w której posłuszeństwo i wieczna młodość to największe wartości, jej sprzeciw jest z jednej strony heroiczny, a z drugiej skazuje ją na bezlitosne wykluczenie. Po upływie czasu bohaterka spotyka swoją dawną miłość, Oskara (w tej roli Dobromir Dymecki, aktor z "1670"). Musi też zmierzyć się z nieodwracalnymi skutkami swoich dawnych wyborów.

O czym opowiada film "Czas, który nie nadszedł"?

Nawet jeśli fabuła osadzona jest w bliżej nieokreślonej przyszłości, przesłanie filmu "Czas, który nie nadszedł" silnie rezonuje z naszą codziennością. Pokazuje świat bezwzględnie eliminujący oznaki upływającego czasu i odbierający prawo do bycia sobą. Osoby sprzeciwiające się terapii antygeriatrycznej – albo zbyt wiekowe, by z niej skorzystać – trafiają do specjalnych ośrodków izolacyjnych. Reżyserka Julia Rogowska wywraca do góry nogami obecne normy: dojrzała kobieta, zazwyczaj spychana na boczny tor, staje w samym centrum uwagi, ponieważ jej naturalne ciało i wybory są dla społeczeństwa nie do zniesienia.

Według udostępnionego opisu fabuły, akcja toczy się w czasach, gdzie nie akceptuje się starości, braku urody i bycia naturalnym. Sara i Oskar mieli wspólnie przejść przez proces starzenia. On jednak zdecydował się na nowoczesną terapię gwarantującą młody wygląd, tak jak większość społeczeństwa. Sara nie poszła na kompromis, co skończyło się dla niej zamknięciem w placówce izolacyjnej. Próba wydostania się stamtąd po wielu latach doprowadza do ich ponownego spotkania. Chociaż różni ich aparycja, łączy potrzeba odpowiedzi na niewygodne pytania z przeszłości. Zastanawiają się, czy miłość jest w stanie oprzeć się nieodwracalnym decyzjom i czy w ogóle można mówić o wolności, gdy system zabrania naturalnego przemijania.

To opowieść o świecie, który zrobił wszystko, żeby wymazać starość, ale przede wszystkim o ludziach, którzy próbują odnaleźć się po latach życia według zupełnie różnych zasad. Bardzo porusza mnie też to, że film stawia pytania o miejsce osób starszych we współczesnym świecie i o to, czy w tej nieustannej pogoni za młodością nie gubimy czegoś znacznie ważniejszego - mówi Agata Kulesza.

Premiera i obsada filmu "Czas, który nie nadszedł"

Reżyserką filmu jest debiutująca Julia Rogowska. Scenariusz napisała Małgorzata Piłacińska, za kamerą stanął Mikołaj Syguda, a produkcją zajęła się Krystyna Kantor. Na ekranie, obok głównych bohaterów, zobaczymy również Michalinę Łabacz ("Heweliusz"), Vanessę Aleksander ("The Office PL"), Macieja Musiała ("Rodzinka.pl") oraz Bartosza Bielenię z "Bożego Ciała". Premiera kinowa zaplanowana jest na 16 października 2026 roku.

Zwiastun polskiego filmu "Czas, który nie nadszedł"

