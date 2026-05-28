Przepełniony minibus wjechał w ciężarówkę! 13 osób nie żyje

Joanna Drzycimska
PAP
2026-05-28 14:08

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy ze środy na czwartek (27/28 maja) w środkowych Chinach. Około godz. 2:40 lokalnego czasu przepełniony minivan uderzył w ciężarówkę. Trzynaście osób zginęło na miejscu, trzy są ciężko ranne. Szczegóły są porażające.

Autor: @ShanghaiEye/ X (Twitter)
Co najmniej 13 osób zginęło, a 3 zostały ranne w wyniku koszmarnego wypadku, do jakiego w czwartek nad ranem doszło w środkowych Chinach. Jak podaje serwis "Channel New Asia", furgonetka, która mogła pomieścić dziewięciu pasażerów, przewoziła aż szesnaście osób. Około godz. 2:40 nad ranem lokalnego czasu, na drodze ekspresowej G40 w mieście Nanyang w prowincji Henan, minibus dosłownie wbił się w jadącą przed nim ciężarówkę z naczepą.

Kolejna tragedia na drogach

Biuro Chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przekazało, że na miejsce natychmiast pojechały służby oraz przedstawiciele resortu, by od razu rozpocząć śledztwo w tej sprawie. "Channel News Asia" przypomina, że to już kolejna tragedia komunikacyjna w ciągu pół roku. "W listopadzie ubiegłego roku pociąg wjechał w grupę pracowników kolei w mieście Kunming, na południowym zachodzie Chin. Zginęło 11 osób, a dwie zostały ranne. Był to najtragiczniejszy wypadek kolejowy od ponad dekady" - czytamy. Nie tak dawno w mieście Chongqing jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne po tym, jak kierowca wjechał w tłum.

