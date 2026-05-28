Atak nożownika przy dworcu kolejowym! Trzy osoby ranne

Joanna Drzycimska
PAP
2026-05-28 13:06

W czwartek, 28 maja, z samego rana przy dworcu kolejowym Winterthur niedaleko Zurychu doszło do ataku nożownika. Sprawca ranił trzy osoby. 31-latek zaatakował trzy kobiety, wszystkie trafiły do szpitala z obrażeniami. Szokujące szczegóły!

  • Wstrząsający atak nożownika wstrząsnął dworcem kolejowym Winterthur w Szwajcarii, wywołując panikę wśród podróżnych.
  • Młody mężczyzna ranił trzy kobiety, a świadkowie donoszą, że podczas ataku krzyczał „Allah Akbar”.
  • Sprawca, 31-letni Szwajcar, został aresztowany – dowiedz się, jakie są najnowsze ustalenia śledztwa w tej bulwersującej sprawie.

Atak nożownika na dworcu

Wstrząsające sceny rozegrały się na dworcu kolejowym Winterthur, niedaleko Zurychu. Policja kantonalna przekazała, że około godz. 8.30 w czwartek, 28 maja, młody mężczyzna ranił nożem trzy kobiety. Szwajcarskie media i platformy społecznościowe opublikowały zdjęcia i nagrania, na których widać "napastnika o długich brązowych włosach, ubranego w ciemny T-shirt i szorty, biegnącego przed stacją kolejową i krzyczącego Allah Akbar" - podaje PAP. 

Trzy kobiety zaatakowane nożem na stacji kolejowej

"Domniemany sprawca, 31-letni Szwajcar, został aresztowany przez policję" - powiadomiły służby. "Trzy ofiary, obywatelki Szwajcarii, mają 28, 43 i 52 lata. Wszystkie zostały przewiezione do szpitala". Na razie nie ma informacji na temat stopnia ich obrażeń. Policja bada motywy sprawcy. 

Więcej informacji wkrótce. 

