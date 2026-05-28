Turyści rezygnują z gór na czerwcówkę 2026. Nadmorskie kurorty i jeziora biją rekordy popularności

Długi weekend na Boże Ciało 2026. Wystarczy jeden dzień urlopu na dłuższą przerwę

Czerwcówka to popularne określenie długiego weekendu przypadającego na przełom maja i czerwca, związanego ze świętem Bożego Ciała. W 2026 roku dzień wolny wypada w czwartek, 4 czerwca, dzięki czemu wiele osób będzie mogło zaplanować nawet cztery dni odpoczynku, biorąc tylko jeden dzień urlopu. To jeden z pierwszych tak długich weekendów w roku, który dla wielu Polaków symbolicznie rozpoczyna sezon letnich wyjazdów. Chętnie wybierane są wówczas krótkie podróże nad morze, w góry czy nad jeziora.

Czerwcówka 2026 nad wodą. Polacy zmieniają swoje wakacyjne przyzwyczajenia

Analitycy branży turystycznej przewidują, że zbliżający się w czerwcu 2026 roku długi weekend zainicjuje pierwszą tak dużą falę wyjazdów wypoczynkowych w naszym państwie. Wnikliwa analiza spływających rezerwacji ujawnia jednak diametralną zmianę w gustach urlopowiczów. Zamiast zdobywania tatrzańskich szczytów, zdecydowanie chętniej stawiamy na wypoczynek w pobliżu wody, masowo wybierając pobyty nad Morzem Bałtyckim oraz wycieczki na urokliwe pojezierza.

i Autor: Travelist/ Materiały prasowe

Polskie morze wciąż na szczycie. Koszty noclegów nad Bałtykiem mogą zaskoczyć

Rodzime wybrzeże nieprzerwanie króluje w zestawieniach najchętniej wybieranych destynacji, gromadząc blisko 50 procent ogółu wyjazdowych planów. Zainteresowanie wczasowiczów utrzymuje się na stałym pułapie, a w niektórych kurortach zanotowano nawet drobne obniżki stawek w porównaniu z ubiegłym sezonem. Wśród najbardziej pożądanych adresów na północy kraju znajdują się takie lokalizacje jak:

Gdynia

Jarosławiec

Grzybowo

Mielno

Łeba

Para podróżnych pragnąca spędzić dobę w obiekcie o standardzie hotelowym musi obecnie przygotować się na wydatek rzędu 600 złotych. Poszukiwacze bardziej budżetowych rozwiązań mają jednak szansę zarezerwować pokój w tańszych miasteczkach już za około pięćset złotych, zwłaszcza jeśli skorzystają z elastycznych ofert rezerwowanych na ostatnią chwilę.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwo kontra miasto. Co ma więcej mieszkańców? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Co ma więcej mieszkańców? Australia Tokio Następne pytanie

Boom na wypoczynek nad jeziorem. Turyści szukają w 2026 roku alternatywy

Największym zaskoczeniem tegorocznej czerwcówki okazały się wyjazdy nad jeziora. Liczba rezerwacji w tych regionach wzrosła niemal o 90 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, co czyni je najszybciej zyskującym na popularności kierunkiem w Polsce. Ceny noclegów są zróżnicowane – w tańszych obiektach para zapłaci średnio od 350 do 450 zł za noc, natomiast w hotelach standardowa cena wynosi około 630 zł.

Czerwcówka 2026 wyraźnie pokazuje, że Polacy coraz chętniej wybierają wypoczynek nad wodą. Choć Bałtyk wciąż pozostaje najpopularniejszym kierunkiem, to właśnie jeziora notują największy wzrost zainteresowania i coraz śmielej konkurują z tradycyjnymi wakacyjnymi destynacjami. Góry nadal utrzymują mocną pozycję, jednak bez tak dynamicznego wzrostu popularności.