Polacy szykują się na czerwcówkę. Te kierunki będą oblegane przez turystów

Południe Europy przyciąga Polaków na długi weekend

Południowe kraje Europy znów królują w zestawieniach ulubionych celów na szybkie wiosenne podróże. To właśnie tam zmierza największa grupa urlopowiczów na czas Bożego Ciała, doceniając pewną aurę, niewielki dystans i bogatą ofertę budżetowych lotów. W rezultacie mnóstwo osób stawia na ekspresowe zwiedzanie miast albo kilkudniowy relaks nad Morzem Śródziemnym. Dokładne zestawienie najpopularniejszych lokalizacji znajdziecie w specjalnie przygotowanej galerii.

Polacy coraz chętniej wybierają krótkie urlopy

Z raportów platformy Kiwi.com jasno wynika, że dla mieszkańców Polski przełom maja i czerwca staje się jednym nieprzerwanym okresem na organizację krótkich wypadów. To zjawisko przekłada się na konkretne trendy turystyczne. Podróżni częściej rezerwują loty na ostatnią chwilę i planują trzydniowe lub pięciodniowe wycieczki. Ponadto ruch skupia się w głównych węzłach komunikacyjnych, a najtańsze trasy przeżywają prawdziwe oblężenie.

Istotnym powodem tego wzmożonego zainteresowania jest obniżka kosztów transportu. Według zestawień Kiwi.com, bilety lotnicze na nadchodzące święto można nabyć taniej niż w ubiegłym roku, co stanowi dodatkowy bodziec do wyjazdu.

Długi weekend czerwcowy. Polska wciąż kusi urlopowiczów

Okres czerwcowych świąt sprzyja nie tylko wyprawom poza granice państwa – rosnąca grupa wczasowiczów stawia na relaks w ojczyźnie, ceniąc sobie mniejszy ścisk przed nadejściem głównej fali letników. Taki wybór to doskonała szansa na spokojniejszy pobyt w znanych kurortach. Doskonale sprawdzają się w tym czasie bałtyckie plaże, które oferują więcej wytchnienia niż w pełni lata – warto rozważyć pobyt w Kołobrzegu, Łebie czy na Helu. Znakomitą opcją pozostają również tereny mazurskich jezior oraz bieszczadzkie szlaki.