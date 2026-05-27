Złodziej podgrzewał sobie pizzę i pił piwo w sklepie. Obudzili go policjanci

Włamał się do sklepu, wypił alkohol i zasnął po pizzy. 47-latek zatrzymany w centrum Gdańska
W poniedziałek trójmiejscy policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego ze sklepów w centrum Gdańska i od razu pojechali na miejsce. Na miejscu zastali... śpiącego złodzieja. Jak się okazało, 47-letni mieszkaniec Gdyni wybił szybę wystawową i dostał się do środka sklepu. Mężczyzna nie próbował jednak szybko uciekać ani wynosić większej ilości towaru. Zamiast tego urządził sobie nocleg w sklepie. Według policji 47-latek otworzył alkohol i inne produkty znajdujące się na półkach, a następnie je zjadł i wypił. Postanowił też przygotować sobie ciepły posiłek. W sklepowym piekarniku podgrzał pizzę. Po jedzeniu i alkoholu mężczyzna błogo zasnął wewnątrz sklepu.
Na miejscu zastali go policjanci, którzy zatrzymali go na gorącym uczynku. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Gdańsku, mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom, że szukał miejsca do spania. 47-latek został przewieziony na komendę, gdzie usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Sprawą zajmuje się Prokuratura Gdańsk-Śródmieście. Za takie przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, bo bez względu na okoliczności i wagę zdarzenia samo sforsowanie zabezpieczeń i wejście do lokalu jest już przestępstwem. W tym przypadku skończyło się bez rannych i większych zniszczeń poza wybiciem szyby oraz stratami w sklepie. O dalszym losie 47-latka zdecyduje sąd.