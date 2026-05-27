Duży pożar lasu na Pomorzu! Strażacy walczą z ogniem

Duży pożar lasu w powiecie chojnickim. Do akcji ruszyły samoloty i śmigłowiec

Dziś, w środę po godzinie 14 w lesie pomiędzy miejscowościami Duża Klonia i Okręglik w powiecie chojnickim nwybuchł pożar lasu. Ogień bardzo szybko objął znaczną część terenu, dlatego do działań skierowano duże siły straży pożarnej. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. W akcji wykorzystano również dwa samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec, które pomagały w gaszeniu ognia z powietrza.

"Pożar objął około czterech hektarów lasu, a front pożaru ma około 400 metrów"

"Dzisiaj po godzinie 14 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze lasu pomiędzy Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Do działań zadysponowano 35 zastępów straży pożarnej i dwa samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec. Pożar objął około czterech hektarów lasu, a front pożaru ma około 400 metrów" - powiedział Radiu ESKA Dawid Westrych z pomorskiej straży pożarnej. Jak zapewnia, udało się zapanować nad żywiołem i nikt nie został ranny: "Obecnie sytuacja jest opanowana, pożar się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych".

Sucha, słoneczna pogoda sprzyja pożarom. Wystarczy niedopałek

W takich sytuacjach bardzo ważne jest szybkie dotarcie do źródła ognia i odcięcie kolejnych fragmentów lasu przed zajęciem się ogniem. Dlatego do akcji skierowano również sprzęt lotniczy, który zrzucał wodę na najbardziej zagrożone miejsca. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane po zakończeniu działań gaśniczych. Strażacy przypominają, że w okresie wysokich temperatur i suszy nawet niewielkie źródło ognia może doprowadzić do dużego pożaru lasu. Wystarczy niedopałek papierosa, ognisko pozostawione bez nadzoru albo iskra z maszyny czy samochodu.

