Wyjątkowy dzień 2026! W Polsce Słońce będzie świecić nawet 17 godzin i 20 minut

Midsummer i najdłuższy dzień w roku. Już wkrótce Słońce niemal nie zniknie z nieba

Midsummer to jedna z najbardziej charakterystycznych i uwielbianych szwedzkich tradycji. Święto związane jest z przesileniem letnim i najdłuższym dniem w roku, kiedy w północnych regionach Europy noc staje się wyjątkowo krótka, a niebo niemal przez cały czas pozostaje jasne. W 2026 roku Szwedzi będą obchodzić Midsummer 24 czerwca. Warto jednak pamiętać, że samo przesilenie letnie to zjawisko astronomiczne występujące na całej Ziemi, również w Polsce. Ze względu na nasze położenie geograficzne przypada ono zazwyczaj 21 lub 22 czerwca.

W 2026 roku najdłuższy dzień w Polsce przypadnie na niedzielę, 21 czerwca. Tego dnia rozpocznie się astronomiczne lato, a Słońce osiągnie najwyższy punkt nad horyzontem w całym roku. Długość dnia będzie różnić się w zależności od regionu kraju. Na południu Polski dzień potrwa około 16 godzin i 13 minut, natomiast na północy nawet 17 godzin i 20 minut. To właśnie wtedy mieszkańcy Polski będą mogli cieszyć się najdłuższym okresem światła słonecznego w całym roku.

Noc Kupały i przesilenie letnie 2026. Przed nami najkrótsza noc i początek astronomicznego lata

W nocy z 21 na 22 czerwca, kiedy przypada najdłuższy dzień 2026, noc będzie jednocześnie najkrótsza w całym roku. Najkrótsza noc w roku od wieków budziła emocje i była ważnym momentem dla wielu kultur. U dawnych Słowian funkcjonowała jako Noc Kupały. To święto związane z letnim przesileniem Słońca, naturą, miłością i płodnością. Obchody odbywały się ku czci słońca, wody i księżyca, a ludzie wierzyli, że tej wyjątkowej nocy natura posiada szczególną moc. Tradycja najmocniej utrwaliła się na Mazowszu i Podlasiu, choć podobne święta obchodzono również wśród ludów bałtyckich, germańskich i celtyckich.

Z czasem zwyczaj został częściowo przejęty także przez chrześcijaństwo. Podobnie jak w przypadku zimowego przesilenia i daty 25 grudnia, która otrzymała religijny wymiar Bożego Narodzenia, również słowiańskie święto związane z przesileniem letnim zaczęto łączyć z wigilią św. Jana. W ten sposób Noc Kupały zaczęła funkcjonować również jako Noc Świętojańska.

Przesilenie letnie to moment, w którym przypada najdłuższy dzień i jednocześnie najkrótsza noc w roku. Dochodzi wtedy do maksymalnego wychylenia osi Ziemi w stronę Słońca, przez co półkula północna otrzymuje największą ilość światła słonecznego. Na półkuli północnej zjawisko to przypada zazwyczaj 20 lub 21 czerwca. W 2026 roku przesilenie letnie oraz pierwszy dzień astronomicznego lata wypadną 21 czerwca. Oznacza to, że właśnie wtedy rozpocznie się lato, które potrwa aż do września.

