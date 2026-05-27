Najpierw skąpe bikini, teraz seksowy top. Izabella Krzan błyszczy na planie "Azja Express"

"Azja Express" wraca z kolejnym sezonem. Izabella Krzan w roli prowadzącej

"Azja Express" od lat wzbudza ogromne emocje. Program zadebiutował na antenie TVN w 2016 roku i szybko stał się jednym z najpopularniejszych programów stacji. Osiem par składających się z gwiazd show-biznesu oraz ich bliskich, bierze udział w wyścigu przez niemal cały kontynent. Jest to bezlitosny test charakterów. Uczestnicy zmagają się z ekstremalnymi warunkami, różnicami kulturowymi i presją czasu. Dla widzów to okazja, by poznać ich z zupełnie innej strony.

Do tej pory wyemitowano siedem edycji. Cztery z nich (pierwsza, druga, piąta i szósta) odbywały się w Azji. W trzeciej i czwartej edycji uczestnicy przemierzali Amerykę Południową i Środkową, a w siódmej Afrykę. W historii programu "Azja Express" zmieniały się nie tylko kontynenty, ale również prowadzące. Pierwsze edycje prowadziła Agnieszka Woźniak-Starak (47 l.), którą w 2020 roku zastąpiła Daria Ładocha (44 l.). W siódmym sezonie rolę prowadzącej przejęła Izabella Krzan (30 l.). I to właśnie ona poprowadzi najnowszy sezon reality show.

Izabella Krzan Błyszczy na planie "Azja Express"

Znani są już wszyscy uczestnicy nowego sezonu. W wyścigu o zwycięstwo w "Azja Express" wezmą udział m.in. Małgorzata Socha (46 l.), Mateusz Banasiuk (40 l.) czy Edyta Herbuś (45 l.). Przed nimi wiele wyzwań i trudnych decyzji. Nie raz poleją się łzy. Kilka dni temu gwiazdy programu wyleciały do Azji, by rozpocząć wyścig.

W drogę wyruszyła również Izabella Krzan, która skrzętnie relacjonuje prace na planie show. Niedawno pochwaliła się kadrami, które rozpaliły internautów do czerwoności. Widać na nich byłą Miss Polonia w samym bikini.

Pierwszy raz - po 8 dniach pobytu w Azji, założyłam strój kąpielowy (wzięłam ich 7) - napisała pod zdjęciem.

Krótko po tym pokazała jedną ze stylizacji, w której będzie można ją podziwiać w programie. Jest bardziej zakryta, ale nadal niezwykle seksowna. Wszystko przez top z głębokim dekoltem.

