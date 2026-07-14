Tak zmienił się Mata. Z chłopaka w mundurku stał się idolem, który wyprzedaje stadiony

Redakcja se.pl
2026-07-14 6:10

Mało kto pamięta, że ten wyprzedający stadiony artysta to ten sam chłopak, który kiedyś szokował w szkolnym mundurku. Michał Matczak, urodzony 14 lipca 2000 roku, przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Zobaczcie jego drogę w naszej galerii.

Tak zmieniał się Mata. Jego metamorfoza zwala z nóg

Z chłopaka w mundurku elitarnego liceum stał się artystą, który wyprzedaje PGE Narodowy w trzy dni. Michał Matczak, znany jako Mata, przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych przemian w polskim show-biznesie. Jego styl ewoluował równie dynamicznie, co kariera.

Na początku drogi widzieliśmy zbuntowanego absolwenta liceum, dziś patrzymy na dojrzałego mężczyznę, który współpracuje z Adidasem. Jak wyglądała ta droga? Każdy jej etap to zupełnie inna odsłona rapera.

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Tak zaczynał Młody Matczak. Pamiętacie jego pierwsze kroki?

Choć Polska usłyszała o nim pod koniec 2019 roku, jego kariera zaczęła się znacznie wcześniej. Już w 2018 roku, jako nastolatek, Michał Matczak stawiał pierwsze kroki w muzycznym świecie, wydając konceptualny materiał „Fumar Mata”. To były czasy, gdy nikt nie spodziewał się, jaka burza nadchodzi.

Działał pod skrzydłami wytwórni SBM Label, która dostrzegła w nim niezwykły talent. Te wczesne utwory były zapowiedzią niezwykłej sprawności językowej i odwagi, które wkrótce miały wstrząsnąć krajem.

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Ten utwór Maty wstrząsnął Polską. Nic już nie było takie samo

Nadszedł 11 grudnia 2019 roku. Tego dnia w sieci pojawił się teledysk do utworu „Patointeligencja” i nic już nie było takie samo. Mata bezkompromisowo opisał w nim mroczne sekrety młodzieży z dobrych domów, wywołując ogólnopolską debatę i medialny sztorm.

Kawałek stał się viralem, a Michał Matczak z dnia na dzień awansował do pierwszej ligi polskiej muzyki. Jego debiutancki album „100 dni do matury” błyskawicznie pokrył się diamentową płytą, a Mata udowodnił, że nie jest artystą jednego przeboju.

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Głośne skandale i wielkie sukcesy Michała Matczaka. Tego nikt się nie spodziewał

Kariera Maty to sinusoida wielkich sukcesów i głośnych kontrowersji. Jako pierwszy Polak w historii dostał swój zestaw w McDonald’s, co jedni uznali za marketingowy majstersztyk, a inni za zdradę ideałów. Chwilę później, w 2022 roku, został zatrzymany za posiadanie marihuany, co przekuł w głośny apel o depenalizację.

Nie bał się odważnych decyzji. W 2023 roku ogłosił odejście z SBM Label, by założyć własną wytwórnię. Rok 2025 to kolejny szok: odmówił występu na gali Fryderyków w TVP, wysyłając na scenę… robota. Ukoronowaniem jego statusu były dwa historyczne koncerty na PGE Narodowym w maju 2026 roku, które wyprzedał w mgnieniu oka.

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Prywatne życie Maty. O tym raper nie mówi często

Choć jego ojcem jest znany profesor prawa Marcin Matczak, Michał szybko wyszedł z jego cienia, budując własną markę. Przez lata chronił swoją prywatność, ale w 2024 roku w programie „Autentyczni” dokonał poruszającego wyznania, ujawniając, że jest osobą w spektrum autyzmu.

Niewielu wie, że jego wielką pasją poza muzyką jest piłka nożna. Raper regularnie występuje w amatorskim klubie Tajfun Ostrów Lubelski. To właśnie tam, z dala od wielkich scen, ładuje akumulatory i pozostaje sobą.

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Ile lat ma dziś Mata? Zobaczcie, jak wygląda w 2026 roku

Michał Matczak urodził się 14 lipca 2000 roku, co oznacza, że w 2026 roku świętuje swoje 26. urodziny. Od czasu debiutu przeszedł niesamowitą drogę – zarówno artystyczną, jak i wizerunkową.

Zmieniał fryzury, eksperymentował z modą i z każdym rokiem udowadniał, że jego wizerunek to coś więcej niż chwilowy trend. Jak wyglądał na każdym z etapów swojej kariery? Przekonajcie się sami, oglądając naszą galerię.

Raper Mata w zielonym garniturze i czapce na scenie. W tle grafika z teledysku. O karierze muzyka przeczytasz na SE.
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